«Если выйдет на связь». Турнир по волейболу пообещали посвятить памяти погибших

«Сергей Иванов. <…> Он приезжий из Ярославля. Мы не можем выйти пока на связь. А я, так как тренер по волейболу и мы вместе занимались, пришла возложить медаль нашу волейбольную», - рассказала телеканалу девушка.

Тренер пояснила, что в воскресенье должен был состояться турнир по волейболу, но 24 марта объявили днем траура. Девушка заявила, что если Сергей выйдет на связь, то позже турнир проведут в честь погибших в теракте.

Несмотря на позднее время, люди продолжают нести к Crocus City Hall игрушки и цветы. К мемориалу приходят семьями с детьми.