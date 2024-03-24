«Если выйдет на связь». Турнир по волейболу пообещали посвятить памяти погибших
Тренер по волейболу принесла на мемориал медаль, сообщил телеканал РЕН ТВ. Девушка надеется, что пропавший в Crocus City Hall знакомый выйдет на связь, тогда они смогут провести турнир по волейболу в честь памяти погибших при теракте.
«Сергей Иванов. <…> Он приезжий из Ярославля. Мы не можем выйти пока на связь. А я, так как тренер по волейболу и мы вместе занимались, пришла возложить медаль нашу волейбольную», - рассказала телеканалу девушка.
Тренер пояснила, что в воскресенье должен был состояться турнир по волейболу, но 24 марта объявили днем траура. Девушка заявила, что если Сергей выйдет на связь, то позже турнир проведут в честь погибших в теракте.
Несмотря на позднее время, люди продолжают нести к Crocus City Hall игрушки и цветы. К мемориалу приходят семьями с детьми.