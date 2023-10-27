Еще семь участников детского циркового конкурса попали в больницу в Перми

Место, где питались дети , уже осмотрели следователи. Специалисты изъяли документацию, допросили потерпевших и свидетелей. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств ЧП, сбор и закрепление доказательственной базы, заключили в ведомстве.

По предварительным данным, артисты завтракали и ужинали в кафе «Сказка» при гостинице «Профсоюзная», а обед им привозили от субподрядчика.

По факту массового отравления уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В региональном СУ СК РФ уточнили, что пострадавшим от восьми до 17 лет.