Еще семь участников детского циркового конкурса попали в больницу в Перми
В Перми из-за сильного отравления госпитализировали еще семь участников циркового конкурса, сообщил Shot. Таким образом, как уточнил источник Telegram-канала, в больнице на сегодняшний день находятся 20 детей и подростков.
Место, где питались дети , уже осмотрели следователи. Специалисты изъяли документацию, допросили потерпевших и свидетелей. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств ЧП, сбор и закрепление доказательственной базы, заключили в ведомстве.
По предварительным данным, артисты завтракали и ужинали в кафе «Сказка» при гостинице «Профсоюзная», а обед им привозили от субподрядчика.
По факту массового отравления уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В региональном СУ СК РФ уточнили, что пострадавшим от восьми до 17 лет.