Еще одному причастному к теракту в «Крокусе» избрали меру пресечения
Басманный райсуд Москвы избрал меру пресечения еще одному предполагаемому участнику подготовки теракта в Подмосковье — уроженцу Таджикистана. Его взяли под стражу до 22 мая, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Басманный райсуд Москвы избрал меру пресечения еще одному предполагаемому участнику подготовки теракта в Подмосковье - уроженцу Таджикистана. Его взяли под стражу до 22 мая, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Мужчину обвиняют по статье о террористическом акте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Максимальная санкция - пожизненное лишение свободы.
«Судом избрана мера пресечения сроком на один месяц 18 суток, то есть до 22 мая 2024 года», - говорится в сообщении.
Ранее президент Владимира Путин предположил, что заказчики теракта хотели нанести ущерб единству России , это было их главной целью. Других, по мнению главы государства, даже «не просматривается».