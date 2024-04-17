17 апреля 2024, 03:27

Еще одного причастного к теракту в «Крокус Сити Холле» арестовали в Твери

РИА «Новости»
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В Твери арестовали мужчину, который фиктивным образом зарегистрировал в своем доме обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба Московского районного суда города.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по статье 322.2 Уголовного кодекса РФ сроком на 2 месяца - до 11 июня 2024 года включительно.

Гражданин Таджикистана, который также имеет российский заграничный паспорт, зарегистрировал в своем помещении Аминчона и Диловара Исломовых*, являющихся фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

По версии следствия, Аминчон Исломов* вместе со своим братом продал террористам автомобиль , на котором они приехали в концертный зал, а после совершения преступления пытались на нем скрыться.

* внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Уголовное дело Суд Преступления Теракт в «Крокусе»
17 апреля 2024, 02:38
Машина с бойцами СВО из Чувашии затонула в Воронежской области
Unsplash
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Российские военные, возвращавшиеся из зоны специальной военной операции в Чувашию на автомобиле, утонули в Воронежской области. Об этом сообщили в госкомитете республики по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Главу региона Олега Николаева проинформировали о трагическом инциденте.

«По его поручению установили контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки», - отметили в госкомитете.

В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела двух погибших. Информации о третьем пропавшем не поступало.

В Иркутской области автомобиль Nissan X-Trail провалился под лед недалеко от поселка Сарма на Байкале, женщина-пассажир утонула. Водитель внедорожника ехал на льду озера, игнорируя запрещающие знаки.

Военные Водители Чувашия
17 апреля 2024, 00:19
«Стационарные и мобильные комплексы». Эксперт — о защите предприятий от атак БПЛА
Телеканал «360»
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Частные компании и предприятия могут самостоятельно организовать защиту от беспилотников, которыми украинские боевики пытаются атаковать российскую территорию. Подробно об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказал представитель компании «Гамбит Плюс» Роман Карасев.

Защитить компании могут не столько военные, сколько сами заводы. Например, предприятия используют как стационарные, так и мобильные комплексы. Минимальный набор оборудования стоит 300 тысяч рублей, а с противодронными ружьями - от 1,5 миллиона рублей. Для большего эффекта компаниям стоит совместно отрабатывать сценарии обороны от дронов и обмениваться опытом.

«Каждому предприятию, когда оно отрабатывает какие-то навыки противодействия, желательно делиться с коллегами, возможно, из конкурирующих предприятий, чтобы они совместно разрабатывали общие сценарии и отработки таких угроз», - подчеркнул Карасев.

Это создаст почву для дальнейшего развития частной оборонной системы для защиты от беспилотников, заключил эксперт.

Средства противовоздушной обороны 12 апреля уничтожили четыре украинских БПЛА в Ростовской области. В результате никто не пострадал.

Беспилотники Военные Заводы Боевики
16 апреля 2024, 22:41
Цирк на колесах. Трое подростков одновременно прокатились на электровелосипеде в Москве
РИА «Новости»
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Трое подростков прокатились на электровелосипеде по оживленной улице в Москве. Видео велопрогулки оказалось в распоряжении «360».

«Цирковой номер» сняли на телефон на улице Говорова в Западном административном округе столицы. Молодые люди взгромоздились на велобайк оригинальным образом. Девушка сидела на укрепленной у руля корзине. Второй пассажир расположился на багажнике, а «водитель» гнал велик, явно нарушая правила дорожного движения.

С наступлением весны количество обращений к врачам с ушибами, ссадинами и переломами традиционно растет, рассказал главный детский травматолог-ортопед Подмосковья Александр Григорьев. По его словам, в весенне-летний период детский травматизм повышается до 20%.

Правила Москва
16 апреля 2024, 22:29
В Дедовске мужчина попытался сжечь вольеры с живыми собаками
Телеканал «360»
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Неизвестный мужчина попытался поджечь вольеры с собаками. Животных от гибели в огне спасла погода. ЧП произошло в Дедовске Истринского района Московской области, рассказали «360» волонтеры команды «Северный ангел».

История произошла 12 апреля. Пришедшая к собакам волонтер обнаружила, что вольеры обгорели. Собак от сожжения заживо спасло только то, что накануне прошел сильный дождь и дерево, из которого изготовлены будки, было мокрым и не загорелось.

По камерам видеонаблюдения установили, что это была попытка поджога. Неизвестный пытался поджечь деревянные конструкции с собаками внутри.

Волонтеры рассказали, что собаки в порядке и находятся под наблюдением. Зоозащитники написали заявление в полицию.

Ранее донбасские волонтеры приехали в Орск в разгар паводка, чтобы помочь в спасении животных. Собак и кошек оказалось очень сложно поймать, так как они были в состоянии шока и стресса. Также не хватало амуниции и лодок.

Истра Волонтеры Собаки

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