По его данным, всем троим пострадавшим потребовалась госпитализация. Официальной информации пока нет.

О взрыве в центре медиации «Альтернатива» стало известно вечером 10 февраля. Мужчина, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, пришел как клиент, поссорился с сотрудником, подорвал неустановленное взрывное устройство и погиб. Работник центра и его родственник получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Следственный комитет по Калмыкии опубликовал кадры с места взрыва: стены и потолок частично обрушились, много пыли, везде куски штукатурки.