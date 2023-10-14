Еще одна школьница пропала в Екатеринбурге

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По предварительной информации, девочка 2010 года рождения вышла из дома по улице Колмогорова, в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: среднее телосложение, рост около 155 сантиметров, светлые волосы. Она была одета в розовую шапку, черную куртку и ботинки, темно-синие штаны. С собой у девочки был рюкзак темного цвета.

На поиски ребенка ориентировали весь личный состав городской полиции. Сообщить о его местонахождении можно по короткому номеру 02.

Это вторая пропажа ребенка в Екатеринбурге за последнее время. Ранее стало известно об исчезновении 14-летней школьницы, которая ушла из дома в Октябрьском районе 4 октября и не вернулась.