25 ноября 2023, 15:15

Еще одна подпорная стена рухнула в Крыму

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Подпорная стена частично обрушилась на автомобильной трассе Ливадия — Симеиз в южной части полуострова Крым. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Минтранса республики Николай Лукашенко.

По его словам, экстренные случаи в субботу выполнили осмотр автомобильных дорог по поручению главы Крыма Сергея Аксенова.

«Частичное разрушение опорной стены выявили на автодороге Ливадия - Симеиз. В ближайшее время аварийный участок оградят и выставят соответствующие маячки. После этого примем меры по ликвидации последствий обрушения подпорной стены», - уточнил глава ведомства.

Утром в Севастополе произошло похожее ЧП - подпорная стена обрушилась на дорогу на улице Адмирала Октябрьского. Городская прокуратура по факту происшествия начала проверку.

Исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов отмечал, что экстренные службы завершат все работы до конца дня в субботу.

Подпорная стена частично обрушилась на автомобильной трассе Ливадия - Симеиз в южной части полуострова Крым. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Минтранса республики Николай Лукашенко.

Крым Дороги
25 ноября 2023, 17:55
СК показал видео с места ДТП микроавтобуса и иномарки в Калужской области
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В Калужской области на месте смертельного ДТП с участием иномарки и микроавтобуса, перевозившего детей, работают следователи. Процессуальную проверку ведут на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В результате ДТП водитель авто погиб. Число пострадавших и тяжесть травм устанавливается», - указали в ведомстве.

ДТП произошло днем 25 ноября на трассе Малоярославец - Боровск. Водитель за рулем Renault Logan выехал на встречную полосу и врезался в перевозивший детей микроавтобус. От удара тот съехал в кювет.

Водитель, управлявший Renault, погиб. О состоянии пострадавших позже сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

По его данным, два взрослых пассажира попавшего в ДТП автобуса получили переломы запястья и плеча , а у детей выявили ссадины и ушибы.

«Всех попавших в ДТП привезли в Центральную районную больницу в Боровске, врачи их осмотрели и накормили. <…> С пострадавшими работают сотрудники МЧС, медики и администрация района», - добавил он.

По факту гибели водителя иномарки уже возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Дети ДТП СК РФ
25 ноября 2023, 16:14
Два человека получили переломы в ДТП с автобусом и иномаркой под Калугой
Telegram
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Два взрослых пассажира попавшего в ДТП экскурсионного автобуса в Калужской области получили переломы, у детей — ссадины и ушибы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

Два взрослых пассажира попавшего в ДТП экскурсионного автобуса в Калужской области получили переломы, у детей - ссадины и ушибы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

«Всех попавших в ДТП привезли в Центральную районную больницу в Боровске, врачи их осмотрели и накормили. У двух взрослых зафиксировали переломы запястья и плеча, у детей - ссадины и ушибы. С пострадавшими работают сотрудники МЧС, медики и администрация района», - написал он.

Калиничев отметил, что родители уже приехали за некоторыми школьниками, их отпустят домой после врачебного осмотра. Остальных доставят в Калугу.

ДТП в Калужской области произошло в субботу, 25 ноября, на трассе Малоярославец - Боровск. По предварительной информации, иномарка Renault Logan выехала на встречную полосу и врезалась в перевозивший детей экскурсионный автобус, после чего он съехал в кювет.

Погиб водитель легковушки , Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело.

Дети ДТП Автобусы Машины
25 ноября 2023, 15:48
«Ласточка» сбила человека насмерть на МЦД-3
РИА «Новости»
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Между станциями МЦД-3 Ленинградско-Казанского диаметра электричка насмерть сбила человека. Под «Ласточку» он попал между станциями Рижская и Останкино, сообщил источник «360».

По его информации, в настоящее время тело погибшего находится на железнодорожных путях. На движение поездов это пока никак не повлияло, а сбивший человека состав уехал.

Другие детали случившегося уточняются. На месте происшествия уже работают специальные службы для установления точных причин и обстоятельств аварии. Однако доступа к погибшему пока нет.

Приблизительно полторы недели назад поезд насмерть сбил человека на станции Ухтомская в Люберцах.

Поезда Метро Москва 2023
25 ноября 2023, 15:29
Строительный кран рухнул на здание в Подмосковье, пострадал один человек
РИА «Новости»
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Высотный кран упал во время работ в Красногорске, пострадал крановщик. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

«Повреждения получили кровля и фасад, работы по демонтажу продолжаются. К сожалению, крановщик пострадал», - заявили в ведомстве.

ЧП произошло при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком». На появившихся в Сети видео кран резко завалился на бок и стремительно обрушился на землю, задев часть соседнего здания.

О состоянии пострадавшего крановщика на данный момент ничего не известно.

Красногорск МЧС РФ

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