Еще одна подпорная стена рухнула в Крыму

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По его словам, экстренные случаи в субботу выполнили осмотр автомобильных дорог по поручению главы Крыма Сергея Аксенова.

«Частичное разрушение опорной стены выявили на автодороге Ливадия - Симеиз. В ближайшее время аварийный участок оградят и выставят соответствующие маячки. После этого примем меры по ликвидации последствий обрушения подпорной стены», - уточнил глава ведомства.

Утром в Севастополе произошло похожее ЧП - подпорная стена обрушилась на дорогу на улице Адмирала Октябрьского. Городская прокуратура по факту происшествия начала проверку.

Исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов отмечал, что экстренные службы завершат все работы до конца дня в субботу.

Подпорная стена частично обрушилась на автомобильной трассе Ливадия - Симеиз в южной части полуострова Крым. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Минтранса республики Николай Лукашенко.