Еще один танкер получил повреждения неподалеку от Крыма

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Речь идет о танкере «Волгонефть-239», который перевозил свыше четырех тонн мазута. На борту находятся 14 человек, их состояние неизвестно.

В готовности для оказания помощи находятся подразделения Государственной инспекции по маломерным судам, главка управления МЧС России по полуострову, сотрудники специального морского отряда ГУ МЧС России и оперативная группа третьего пожарно-спасательного отряда в Керчи.

На базе Главного управления организовали работу постоянно действующего оперативного штаба. Всего в ликвидации ЧП задействововали более 11 единиц техники и 50 человек.

Ранее в воскресенье стало известно, что судно «Волгонефть 212» потерпело бедствие районе Керченского пролива , примерно в восьми километрах от берега.