Еще один танкер получил повреждения неподалеку от Крыма
В результате шторма в Керченском проливе повреждения получил еще один танкер «Волгонефть», на его борту находятся 14 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Речь идет о танкере «Волгонефть-239», который перевозил свыше четырех тонн мазута. На борту находятся 14 человек, их состояние неизвестно.
В готовности для оказания помощи находятся подразделения Государственной инспекции по маломерным судам, главка управления МЧС России по полуострову, сотрудники специального морского отряда ГУ МЧС России и оперативная группа третьего пожарно-спасательного отряда в Керчи.
На базе Главного управления организовали работу постоянно действующего оперативного штаба. Всего в ликвидации ЧП задействововали более 11 единиц техники и 50 человек.
Ранее в воскресенье стало известно, что судно «Волгонефть 212» потерпело бедствие районе Керченского пролива , примерно в восьми километрах от берега.