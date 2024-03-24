Еще один школьник выводил толпу из атакованного террористами Crocus City Hall

«Парню в декабре исполнилось 14 лет, после этого сразу устроился гардеробщиком в концертный зал. Все это время он копил заработанные деньги на новый компьютер и подарок маме - хотел купить ей украшение», - написали авторы публикации.

Когда началась стрельба, парень был у входа. Но он кинулся за толпой, которая оказалась в тупике, чтобы вывести людей к служебному проходу. Действовал он вместе с коллегой-подростком.

Второй мальчик также подрабатывал в гардеробе концертного зала. Он выводил людей из здания, действуя по инструкции. Парня наградят медалью мусульман «За заслуги».

Вместе школьникам удалось по узким переходам довести посетителей к территории выставочного центра, а затем через служебное помещение - на улицу. Всего они спасли свыше 100 человек.

Ранее в Сети появились кадры первых минут атаки на Crocus City Hall. На них люди начинают бежать из фойе после первых звуков стрельбы.

Теракт в здании концертного зала Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные боевики и открыли огонь. Погибли более 130 человек, свыше 150 - пострадали. Среди жертв есть дети. В России 24 марта объявили днем общенационального траура.

Толпу из атакованного террористами Crocus City Hall в Красногорске выводили сразу два школьника. Как сообщил Telegram-канал Mash , вместе с 15-летний подростком И. был 14-летний мальчик А. - ученик красногорской школы № 19.