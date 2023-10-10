Еще один россиянин погиб в Израиле после обострения конфликта с Палестиной
Еще один гражданин России погиб в Израиле после обострения конфликта страны с Палестиной. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала.
«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», - сказал дипломат.
Вечером 9 октября пресс-секретарь российского посольства в Израиле Марина Рязанова сообщила о гибели одного гражданина РФ после атаки боевиков палестинской группировки ХАМАС. Еще четверо россиян на тот момент числились пропавшими без вести.
Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября после вторжения членов ХАМАС на израильскую территорию из сектора Газа. Боевики захватили десятки пленных. По данным палестинской группировки, среди заложников есть люди с двойным гражданством , в том числе россияне и китайцы.