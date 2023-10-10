Еще один россиянин погиб в Израиле после обострения конфликта с Палестиной

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«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», - сказал дипломат.

Вечером 9 октября пресс-секретарь российского посольства в Израиле Марина Рязанова сообщила о гибели одного гражданина РФ после атаки боевиков палестинской группировки ХАМАС. Еще четверо россиян на тот момент числились пропавшими без вести.

Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября после вторжения членов ХАМАС на израильскую территорию из сектора Газа. Боевики захватили десятки пленных. По данным палестинской группировки, среди заложников есть люди с двойным гражданством , в том числе россияне и китайцы.