14 января 2024, 23:48

Еще один пожар произошел в Шушарах. Недалеко от склада Wildberries загорелся ангар

Unsplash
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Пожар вспыхнул в ангаре недалеко от склада Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Прямо сейчас полыхает помещение на Ленсоветовской дороге в Шушарах. Там расположена пилорама. По предварительным данным, огонь охватил 150 квадратных метров. Причины пожара и информация о пострадавших не уточнялись.

Накануне в Шушарах загорелся склад Wildberries. Площадь пожара составила 70 тысяч «квадратов». В результате ЧП никто не пострадал. Открытое горение ликвидировали 14 января.

Ущерб от пожара оценили в 10 миллиардов рублей.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Представители маркетплейса пообещали продавцам компенсировать сумму ущерба. Покупателям тоже вернут деньги.

Wildberries откроет новый сортировочный центр в Северной столице в течение двух недель. Это поможет наладить поставки и снизить нагрузку на склад «Уткина заводь».

Санкт-Петербург Пожары
14 января 2024, 23:35
«Отвратительный запах горелого отеля». Очевидец рассказал о пожаре в «Астории» в Казани
Pixabay
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Очевидица пожара в Казани, где горела гостиница «Астория», рассказала «360», что во время тушения во дворе стоял стойкий запах гари. Женщина отметила, что ее дом находится через дорогу от отеля.

«Во дворе у нас теперь отвратительный запах горелого отеля, надеемся всей семьей, что скоро выветрится, а то с детьми и с собакой невозможно гулять», - рассказала собеседница издания.

Очевидица рассказала, что пожар тушили долго, сначала проливали крышу по бокам, потом приступили к ликвидации возгорания посередине крыши. Затем около здания гостиницы осталось две пожарные машины, они проливали здание.

«Сейчас там остались две пожарные машины, заливают крышу, огня нет, один дым из середины крыши», - рассказала женщина.

Она отметила, что людей на улице мало, «никто не хочет дышать этой гарью».

Пожар в гостинице «Астория» в Казани случился днем 14 января.

Загорелась кровля двухэтажного здания с мансардой на улице Павлюхина.

Пожары Казань Отели
14 января 2024, 22:33
Юного хоккеиста с травмой головы доставили на вертолете в больницу Екатеринбурга
Freepik
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Хоккеиста «Тюменского легиона» с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в больницу Екатеринбурга из Асбеста. Игрок получил травму на матче против местной команды, сообщило издание Е1.

«На пути в Екатеринбург заметили вертолет из Асбеста, в котором находится 17-летний игрок хоккейной команды „Тюменский Легион“», - сообщило издание.

Во время матча хоккеист получил травму и потерял сознание, спортсмена на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, молодому человеку оказывают медицинскую помощь.

В конце декабря аналитики сервиса «АльфаСтрахование» провели исследование и выяснили, что самым травмоопасным видом спорта среди молодежи является футбол. Хоккей оказался на втором месте. Чаще всего хоккеисты страдают от травм головы и от переломов.

Вертолеты Спортсмены Больницы Хоккей Врачи Екатеринбург
14 января 2024, 22:25
Ребенок утонул в бассейне термального курорта из-за недосмотра матери
Unsplash
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Шестилетний мальчик захлебнулся в бассейне термального курорта в культурно-развлекательном комплексе «Лето» в центре Челябинска. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть по неосторожности, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в СК Челябинской области.

Собеседник агентства рассказал, что ребенок пришел в центр с 30-летней матерью. Семья на учете подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) не состоит. Мать оставила мальчика без присмотра, когда тот находился в бассейне.

Следователь потребовал документы о работе комплекса и сотрудников, отвечающих за безопасность посетителей на территории бассейна.

«В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в СК по региону.

В Перми малолетний ребенок утонул в бассейне банного комплекса, куда пришел вместе с отцом, у которого там проходил корпоратив. Взрослые отвлеклись на приготовление к празднику и не усмотрели за малышом.

Уголовное дело Дети Челябинская область Семья
14 января 2024, 22:05
Москвичка потеряла 20 тысяч рублей из-за любви к мошеннику
Unsplash
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Жительница Москвы стала жертвой любовного афериста. Он выманил у нее 20 тысяч рублей, попросив покормить кота, сообщил Telegram-канал Shot.

В декабре москвичка познакомилась с мошенником при помощи приложения. Они переписывались, флиртовали и собирались встретиться лично. Женщина поняла, что влюбилась в собеседника.

До новогодних праздников мужчина написал ей, что должен уехать на похороны отца в некий провинциальный город, «который никто не знает». Он попросил 43-летнюю «возлюбленную» приехать в аэропорт Шереметьево и забрать из припаркованного там автомобиля ключи от его квартиры.

По его словам, автомобиль был бизнес-класса, а квартира находилась в элитном комплексе. По дороге он попросил у женщины 20 тысяч рублей, так как его карту заблокировали.

Влюбленная женщина перевела деньги на карту неизвестного мужчины, который, по словам ее собеседника, был его другом. После этого мошенник заблокировал женщину во всех мессенджерах. Обманутая обратилась со своей историей в полицию.

Другим пострадавшим от аферистов стал 73-летний пенсионер.

Он отдал женщине 2,4 миллиона рублей для совместной поездки на Мальдивы.

Мошенничество Женщины Мужчины Деньги Полиция

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