26 декабря 2024, 18:56

Еще один черный ящик нашли на месте крушения самолета в Казахстане

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На месте крушения самолета у Актау обнаружили второй «черный ящик». Об этом сообщил транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев.

«Провели допросы пострадавших, работников наземной службы. Также устанавливаем всех очевидцев. Произведена выемка записи переговоров по радиостанции между диспетчерами и экипажем», - процитировало его агентство «Казинформ».

Осмотр места происшествия, площадь которого составляет более четырех тысяч квадратных метров, находится на завершающей стадии. Полиция обеспечивает охрану территории.

Утром 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился неподалеку от города Актау на западе Казахстана. По информации, предоставленной Росавиацией, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в Актау.

На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в результате авиакатастрофы выжили 29 человек.

В посольстве РФ сообщили, что выжили девять россиян. Всего на борту находились 16 граждан России, согласно предоставленным спискам.

В Казахстане опознали 10 погибших в авиакатастрофе в Актау. На месте крушения самолета нашли два бортовых самописца. Из-за проблем с управлением экипаж не мог поддерживать стабильный курс и высоту. Перед падением судна пилоты дважды пытались посадить воздушное судно в аэропорту Актау.

Самолеты Крушение самолета в Актау
26 декабря 2024, 19:31
Женщина пострадала в ДТП с автобусом и грузовиком на юге Москвы
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Рейсовый автобус и грузовик столкнулись у дома № 32 на Липецкой улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пострадала 48-летняя пассажирка автобуса. С черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу.

По словам очевидцев, в общественном транспорте находились 10 человек. Разлива топлива нет. К месту происшествия выехали спецслужбы. Автобус следовал в Новое Домодедово.

Ранее пять легковушек столкнулись на Норильской улице в Москве. Один человек пострадал. Движение на трассе перекрыли в обе стороны.

Грузовики ДТП Автобусы Москва
26 декабря 2024, 19:30
Электробус вспыхнул на юго-западе Москвы
Pxhere
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Электробус вспыхнул на улице Дмитрия Ульянова в Москве вечером 26 декабря. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Электробус горит на проезжей части», - уточнил собеседник.

Людей в общественном транспорте нет. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в ДТП попал рейсовый автобус и грузовик на Липецкой улице.

Ранее крупная авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла на трассе «ММК - Никольское - Горки». Водитель и два пассажира из легковушки скончались. Еще один человек выжил, его госпитализировали.

ДТП Москва
26 декабря 2024, 18:44
Экипаж разбившегося у Актау самолета не мог держать высоту из-за отказа систем управления
Global Look Press
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На месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау нашли два бортовых самописца. Об этом рассказал транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана, сообщил НСН.

По информации министра транспорта республики, экипаж не мог сохранять стабильный курс и высоту из-за отказа ряда систем управления самолетом. Перед падением в Казахстане пилоты предприняли две попытки посадить авиасудно в аэропорту Актау.

Перед тем как самолет упал, в аэропорту Актау получили информацию о взрыве кислородного баллона на борту. Пассажиры начали терять сознание, сообщил RT.

Самолет летел из Баку в Грозный. Погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. На данный момент опознать удалось 10 человек - четырех граждан Азербайджана, троих россиян и троих казахстанцев.

Ранее появились версии, что авиакатастрофа могла произойти из-за обстрела. На лайнере обнаружили странные отметины , похожие на те, что остаются после взрыва снаряда с поражающими элементами.

Казахстан Самолеты Авиакомпании Крушение самолета в Актау
26 декабря 2024, 17:32
Режим ЧС федерального значения ввели в акватории Керченского пролива
РИА «Новости»
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В акватории Керченского пролива ввели режим ЧС федерального значения. Об этом сообщили в МЧС России.

Министр Александр Куренков заявил об установлении федерального уровня реагирования на сложившуюся обстановку, вызванную крушением танкеров.

«Это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций», - подчеркнул глава МЧС.

Также введение ЧС поспособствует оказанию необходимой финансовой помощи пострадавшим от разлива мазута субъектам. Средства предоставят из резервного фонда правительства.

Глава Крыма Сергей Аксенов 26 декабря сообщил, что ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе присвоят статус федеральной ЧС. Крым готов взаимодействовать с Кубанью для устранения последствий случившегося.

МЧС РФ Крушение танкеров в Керченском проливе

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