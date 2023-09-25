Еще один чартерный рейс в Таиланд задержали в аэропорту Иркутска

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Днем ранее, 24 сентября, в аэропорту Иркутска из-за технической неисправности задержали вылет другого чартерного рейса по маршруту Иркутск - Пхукет. Его должна была выполнить авиакомпания «Икар».

В Таиланд должны были отправиться 434 пассажира. Планировалось, что самолет вылетит в 05:15 24 сентября. Но время вылета перенесли на 12:00 27 сентября.

«Пассажиры размещены в гостиницах „Воздушная гавань“, „Ангара“, „Лазурный берег“ и „Звезда“», - уточнили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, рейс ZF-4075 задержали из-за замены экипажа. Изначально самолет должен был вылететь в 10:00 (по местному времени) 25 сентября. Теперь планируемое время вылета назначили на 16:40.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала выездной прием пассажиров и мониторинг соблюдения их прав на получение услуг, которые им должны предоставить при задержке рейса, заключили в пресс-службе.