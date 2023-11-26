26 ноября 2023, 11:06

Еще четыре украинских БПЛА сбили над территорией России

РИА «Новости»
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ВС России пресекли удары украинских беспилотников по территориям Брянской, Смоленской и Тульской областей. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Около 09:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - указали в ведомстве.

Российские ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей.

В ночь на 26 ноября Вооруженные силы Украины пыталась атаковать дронами другие российские регионы, в том числе Подмосковье. Над четырьмя округами Московской области ВС РФ смогли перехватить пять БПЛА.

Кроме того, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о попытке ВСУ атаковать территорию региона. Беспилотники самолетного типа уничтожили силы ПВО и РЭБ.

Беспилотники Россия Украина
26 ноября 2023, 12:28
Попали в «турбулентность ясного неба». «Аэрофлот» — о рейсе с Камчатки в Москву
РИА «Новости»
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Самолет, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский — Москва, попал в зону сильной непрогнозируемой турбулентности, или «турбулентности ясного неба», 24 ноября, сообщили «360» в пресс-службе «Аэрофлота». В результате, по данным компании, пострадала одна пассажирка.

«Во время нахождения в зоне турбулентности пострадала одна пассажирка, которая не находилась в своем кресле. Бортпроводники совместно с врачом, который был среди пассажиров, оказали ей первую помощь», - уточнили в пресс-службе.

Когда самолет приземлился в Москве, женщина отказалась от помощи прибывшей бригады медработников.

В «Аэрофлоте» отметили, что «турбулентность ясного неба» невозможно спрогнозировать из-за особенностей этого природного явления.

«В целях безопасности авиакомпания всегда рекомендует пассажирам на протяжении всего полёта находиться с застегнутыми ремнями», - добавили представители перевозчика.

В компании подчеркнули, что экипаж в сложившейся ситуации действовал слаженно и профессионально. Угрозы безопасности полета не было. Командир быстро вывел воздушное судно из зоны турбулентности.

«Сразу же было включено табло „Пристегните ремни/Seat belts“. Экипаж дал информацию по салону о необходимости занять свои места и пристегнуть ремни», - заключили в пресс-службе.

Авиация Аэрофлот
26 ноября 2023, 11:29
«Ужасно и очень страшно». Очевидцы — о ЧП на рейсе самолета с Камчатки в Москву
РИА «Новости»
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Пассажиры авиарейса из Петропавловска-Камчатского в Москву ощутили признаки попадания борта в зону турбулентности внезапно. Об этом «360» рассказали очевидцы ЧП.

Пассажир Юлия отметила, что летела рейсом вместе с лежачей бабушкой.

«Это ужасно и очень страшно. Все началось внезапно. Тряски практически не было, но потом резко - воздушная яма и снижение самолета. И так произошло дважды. Стюардессы кричали, чтобы все легли на пол. При всем желании там нереально было сесть и пристегнуться!» - заявила она.

Юлия призналась, что никому не пожелает пережить подобное.

«Раньше думала, что люди в таких случаях вспоминают свою жизнь и близких. Однако по факту чувствовала только обреченность, когда самолет тупо падал после воздушной ямы. Благодарю экипаж, они сделали все, что смогли», - добавила девушка.

Тряска спровоцировала драку Еще одна пассажирка Оксана добавила, что попала в такую ситуацию в первый раз в жизни.

«Мы были на рейсе вместе с сыном. Это ужасно страшно, в первый раз в жизни ощутила такой страх. Было ощущение, что самолет падает, не знаю, как завтра домой лететь. Ребенок до сих пор в шоке», - рассказала она.

По ее словам, в другой части самолета между пассажирами даже произошла потасовка.

«Когда начало сильно трясти, одна кричала, другой это не понравилось, она ее ударила. Потом подошли бортпроводники, успокоили их. Может, кто-то и упал, потому что люди ходили по салону», - добавила пассажирка.

О попавшем в зону турбулентности самолете стало известно ранее в воскресенье. На борту оказался министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков, который успокаивал пассажиров и оказывал им первую медицинскую помощь.

Самолеты Камчатка
26 ноября 2023, 10:40
Камчатский министр спас попавших в зону турбулентности людей
РИА «Новости»
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Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков оказал помощь пассажирам самолета, следовавшего рейсом в Москву из Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщило информационное агентство «Камчатка сегодня».

На появившихся в Сети кадрах видно, что самолет попал в зону турбулентности, по салону пошла вибрация. Министр и стюардессы попросили всех пассажиров прижаться к полу.

«Всем сесть на пол! Сядьте все на пол и держитесь!» - командовал Гашков.

По данным источника, незадолго до происшествия одна из пассажирок отстегнула ремень безопасности. Когда борт начало трясти, она упала со своего места и ушибла голову, а министр помог ей обработать рану.

У другой пассажирки начались панические атаки, Гашков привел ее в чувство и успокоил. По данным kp.ru , все пассажиры рейса на данный момент находятся в безопасности.

Самолеты Камчатка
26 ноября 2023, 09:51
Вылетевший в Москву самолет вернулся в самарский аэропорт
РИА «Новости»
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Вылетевший из Самары в Москву самолет вернулся в аэропорт Курумоч по технической причине. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«Рейс № SU-1217 авиакомпании „Аэрофлот“, следовавший по маршруту Самара - Москва 26 ноября, по технической причине вернулся в аэропорт Курумоч», - отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что посадка воздушного борта прошла удачно. Технические службы начали проверку самолета. Всего на борту находились шесть членов экипажа и 128 пассажиров, среди них никто не пострадал.

В связи с ЧП ведомство организовало проверку. На место выехал помощник куйбышевского транспортного прокурора.

«Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров и примет меры реагирования при наличии оснований», - добавили в ведомстве.

Около двух недель назад Boeing экстренно приземлился в Челябинске из-за проблем с закрылками.

Прокуратура РФ Самолеты

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