Еще больше цветов и игрушек принесли к стихийному мемориалу у Crocus City Hall

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Поток людей не останавливается. У стихийного мемориала собралась целая очередь.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Боевики ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Всего к преступлению причастны 11 человек , сообщил президент Владимир Путин. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых.

В России 24 марта объявили общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall. Глава государства выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших.

В больнице после атаки находятся четыре ребенка. Состояние двух из них врачи оценили как тяжелое , рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.