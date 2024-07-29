29 июля 2024, 11:33

Эпидемиологи и инфекционисты выехали на место ЧП на Беломорканале

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Эпидемиологи, инфекционисты и психологи выехали на Беломорканал, где размыло временную перемычку на одном из шлюзов. Об этом сообщили РБК в Минздраве Карелии.

ЧП произошло утром 29 июля. В зону подтопления попали населенные пункты при шлюзе и СНТ «Балтийский».

Удалось спасти пятерых человек , в том числе двоих детей, четверо пропали без вести. Три дома разрушило водой.

На месте работают 19 единиц техники и 76 спасателей. В готовность приводят аэромобильную группировку и вертолет Ми-8. Из-за происшествия в Сегежском округе республики ввели режим ЧС.

По последней информации главы Карелии, еще четырех пропавших удалось найти. Еще двоих людей продолжают искать.

На месте работают медики. Дополнительно направили врачей-эпидемиологов, инфекционистов, психологов. У бригады есть необходимые лечебные препараты, бактериофаги.

Накануне поток воды из-за прорыва дамбы в Челябинской области унес почти на полкилометра двухэтажный жилой дом.

Кроме того, выше неблагоприятного уровня поднялся уровень воды в реке Урал в районе Орска.

Наводнения
29 июля 2024, 11:49
Один человек погиб при размытии перемычки Беломорканала в Карелии
Пресс-служба МЧС
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Машинист экскаватора погиб при размытии перемычки Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Наводнения
29 июля 2024, 11:36
Два рэпера устроили драку в Петербурге
Freepik
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Рэп-исполнители Назар Ватников (Obladaet) и Григорий Ляхов (OG Buda) устроили потасовку на дороге в Санкт-Петербурге. Видео с дракой появилось в интернете, а ее участники прокомментировали произошедшее в своих соцсетях.

На ролике видно, как автомобиль с Ляховым остановился на дороге, а за ним остановилась машина, в которой находился Ватников. Последний выбежал из салона и начал бить своего коллегу по голове. В конфликт вмешался охранник OG Buda, который оттеснил агрессора. Артисты продолжили выяснять отношения на проезжей части.

«Другие бы за твои слова могли спросить намного жестче, я максимально легко с тебя спросил», - прокомментировал Obladaet в своем Telegram-канале.

«Охранник одним ловким движением остановил трех человек, которые тщательно готовили нападение», - ответил OG Buda.

Ранее рэпер Элджей едва не разбил телефон журналисту из-за вопроса про его экс-супругу Анастасию Ивлееву. Артист накинулся на него на вокзале в Москве.

Драки Санкт-Петербург
29 июля 2024, 10:44
Громкий хлопок перепугал петербуржцев на Васильевском острове
РИА «Новости»
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В ночь на 29 июля жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге услышали громкий хлопок. ЧП произошло во дворе дома 19к1 на улице Кораблестроителей, сообщила «Фонтанка».

По информации источника, после хлопка жильцы дома видели лежащего на газоне мужчину, а в воздухе был отчетливый запах пороха.

По предварительным данным, мужчину доставили на скорой помощи в медицинское учреждение. Что именно вызвало громкий взрыв - на данный момент неизвестно. Вероятно, это могла быть петарда.

Ранее в одной из квартир в Санкт-Петербурге обнаружили мертвыми трех сестер без признаков насильственной смерти. По неуточненной информации, женщины скончались около двух недель назад. Журналисты выяснили, что они могли состоять в секте. Источник издания рассказал, что пару месяцев назад девушки добровольно отказались от еды.

Санкт-Петербург Взрывы Мужчины
29 июля 2024, 10:32
«Кидался чем-то из квартиры». Окровавленный мужчина бил окна и пугал прохожих в Москве
Телеканал «360»
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Неадекватный мужчина напугал жителей Бибирево на северо-востоке Москвы. Он бил окна квартиры и сбрасывал бутылки с седьмого этажа. Дебошира усмирили прибывшие сотрудники экстренных служб, сообщили 360.ru очевидцы случившегося.

Все произошло 28 июля в девятиэтажке по улице Мурановской. Жительница соседнего дома рассказала, что ее собака отреагировала на громкие звуки с улицы: кто-то бил стекла и кричал.

«Я выглянула и увидела, как мужчина руками бьет свои окна и рвет занавески и по рукам течет кровь. Я испугалась, что он потом выпрыгнет из окна, потому что он постоянно свешивался, и вызвала полицию», - сказала она.

Собеседница 360.ru стала не единственной, кто позвонил в экстренные службы. Другой свидетель сказал, что к дому подъехали две пожарные машины, скорая помощь и полиция.

«Да вроде увезли его, пожарная машина поднимала кабинку к окну, темно уже было. Полиция отодвинула людей подальше, он в них кидался чем-то из квартиры. Потом все разъехались, и тишина», - рассказал мужчина.

К тому моменту дебошир успел выбить окна своей комнаты, соседней и кухни, рассказал третий очевидец. По его словам, на прохожих летели стекла и бутылки. Причиной такого странного поведения могло стать психическое расстройство, не исключил собеседник 360.ru.

«Он в психиатрической больнице лежал. Его вчера выпустили, по-моему. А вся эта дичь, говорят, произошла из-за того, что отец покончил с собой у него на глазах, когда ему было семь лет», - объяснил очевидец.

В другом доме в Москве жильцы забыли закрыть входную дверь , а утром обнаружили на кухне незнакомку. Женщина пришла без обуви и разговаривала сама с собой.

Спасатели МЧС РФ Москва

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