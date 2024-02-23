23 февраля 2024, 12:41

Енот укусил девочку в московском кафе

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В центре Москвы от укуса енота пострадала местная жительница. Животное напало на девочку в кафе, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 16-летняя школьница находилась в кафе на улице Большая Полянка. Она спросила у сотрудников заведения разрешения погладить местного енота, те ответили согласием. Однако животное укусило девочку за руку. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

После случившегося правоохранители организовали процессуальную проверку. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин, из-за которых пострадал ребенок.

Ранее в Санкт-Петербурге из антикафе похитили собаку породы сиба-ину по кличке Франц. Сотрудники заведения подозревают в краже пьяного посетителя.

Дети Животные Москва
23 февраля 2024, 12:44
«Вам всем конец». Неизвестный сообщил о минировании ТЦ в Лефортове
Читайте нас в: Google Новости
Неизвестный мужчина в День защитника Отечества угрожал взорвать торговый центр «Город Лефортово» на шоссе Энтузиастов в Москве. Подробности «360» сообщил источник.

Неизвестный позвонил на стойку администрации ТРК, поздравил с праздником и сообщил, что здание заминировано.

«Вам всем конец», - произнес злоумышленник.

Информацию передали в полицию. Подробности происшествия уточняются. Информация об эвакуации торгового комплекса не поступала.

Ранее в России началась волна сообщений о лжеминировании школ и административных зданий. За этим может стоять как украинская сторона, так и несовершеннолетние хулиганы.

Праздники Мужчины Полиция Эвакуации Москва
23 февраля 2024, 12:20
Подозреваемого в убийстве мужчины в Петербурге предъявили обвинение
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Киллера и заказчика, организовавших покушение на петербургского адвоката, задержали. Мужчинам предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», - передали в Следкоме.

Задержанным предъявлены обвинения в убийстве и организации убийства по найму.

По версии следствия, заказчик предложил киллеру пять миллионов рублей за убийство адвоката. Мужчина сообщил исполнителю всю необходимую информацию о жертве, а также передал пистолет с глушителем. Мотивом покушения стал имущественный спор на 20 миллионов рублей.

Однако киллер по ошибке убил водителя адвоката возле петербургской гимназии, куда тот привез детей шефа. Злоумышленник выстрелил 42-летнего уроженцу Узбекистана в голову. Пострадавшего доставили в больницу с отеком головного мозга , через два дня он скончался.

Убийства Дети Адвокаты Россия Мужчины Следственный комитет России
23 февраля 2024, 09:45
Сразу 500 миллионов записей с данными россиян утекли в Сеть
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сразу 500 миллионов записей с конфиденциальными данными россиян утекли в Сеть в 2024 году. Происшествие расследуется. Об этом рассказал замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

По его данным, всего с начала года утекло 510 миллионов записей.

«Из них 500 миллионов ― это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», ― процитировал Вагнера ТАСС.

При этом по сравнению с двумя предыдущими годами объем утекших данных сильно уменьшился, хотя возросло число компрометации персональной информации возросло. В 2024-м одним случаем «покрыли почти весь 2023 год», добавил Вагнер.

В прошлом году утечек персональных данных было 168, в Сеть слили около 300 миллионов записей о россиянах. В 2022 году утекло 600 миллионов записей, а всего утечек было свыше 140.

Ранее сообщалось, что в 2023-м мошенники получили доступ к 240 миллионам уникальных номеров телефонов и 123 миллионам e-mail-адресов граждан России.

Роскомнадзор Утечки данных
23 февраля 2024, 06:00
В Тольятти спасли бездомного, который 10 лет жил в канализации
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Тольятти спасли мужчину, которые более 10 лет провел в канализации. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Блогер Антон Глетчеров рассказал изданию, что мужчину по имени Александр нашли рядом с домом № 10 по бульвару Ленина в Тольятти.

«Могу сказать, что в момент, когда мы встретились, Александр не был пьян, разговаривал очень вежливо, без единого нецензурного слова, хотя выглядел очень нездоровым», - сказал он.

Незнакомец поделился с блогером, что живет в канализационном колодце, в этом месте тепло зимой. При этом бездомный хотел бы переехать в приют и готов найти работу.

По данным журналистов, 15 лет назад Александр расстался с супругой - она ушла от него. Это стало переломным моментом для мужчины. Когда блогер сделал публикацию о нем в сети, то с ним связались его родственники. Сам Александр родился в Ульяновской области, ему 52 года.

Ранее работники ПСЧ-250 «Мособлпожспас» нашли мужчину, который заблудился в Парковском лесу Орехово-Зуевского городского округа. Он ушел покормить бездомную собаку и не смог найти обратную дорогу из-за снегопада.

Блогеры Мужчины

Новости по теме