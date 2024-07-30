30 июля 2024, 08:19

Энгельс остался без электричества после аварии

РИА «Новости»
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В ночь на вторник, 30 июля, на сетях АО «Облкоммунэнерго» в городе Энгельсе Саратовской области произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Энгельсского района.

«Уважаемые жители, аварийное отключение электроснабжения произошло на сетях АО „Облкоммунэнерго“. Специалисты уже начали работу над устранением ситуации. Восстановление подачи электроэнергии планируется в течение трех часов», - сообщили в пресс-службе.

Подачу водоснабжения в жилые квартиры также возобновят параллельно с электроснабжением. Всего в Энгельсе проживают порядка 220 тысяч человек.

Ранее в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ без подачи электричества остались населенные пункты Нехотеевка, Муром, Архангельское, Новая Таволжанка и часть Шебекина. Экстренные службы оперативно приступили к восстановлению.

Электричество Россия
30 июля 2024, 03:10
Поисково-спасательные работы завершили на месте ЧП с поездом под Волгоградом
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В Волгоградской области завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда, следовавшего из Казани в Адлер. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники. Там вещи передадут владельцам, и они смогут продолжить свой путь», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники. До этого в ведомстве сообщали, что с пострадавшими в аварии работали психологи МЧС.

Ранее жительница Тольятти, которая ехала на поезде вместе с подругой и внуками, рассказала, что после опрокидывания вагона выбиралась из него по стеклам и в пыли.

Работающие на месте ДТП спасатели извлекли всех пассажиров из опрокинувшихся вагонов.

Региональная администрация уточнила, что в ЧП пострадали 52 человек , получившие травмы. В Котельниковскую ЦРБ оказывают медицинскую помощь 11 взрослых и 10 детям, еще троих в тяжелом состоянии отправили в больницы, а 28 человек находятся под амбулаторным наблюдением.

Спасатели ДТП МЧС РФ Видео Поезда
30 июля 2024, 01:16
Невеста погибла в первую брачную ночь в Петербурге
Freepik
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В Санкт-Петербурге голую девушку с татуировками нашли под окнами многоэтажки. Она погибла практически сразу после свадьбы. Об этом сообщило издание 78.ru.

На место прибыли врачи скорой помощи, которые попытались реанимировать новобрачную, но безуспешно. По словам соседей, перед падением девушки они слышали крики и ругань.

Полиция уже выясняет обстоятельства произошедшего.

По информации «Вечернего Санкт-Петербурга» , после случившегося на улицу выбежал молодой мужчина. Он и сообщил, что они накануне поженились и отмечали свадьбу дома.

Соседи рассказали, что у пары нередко случались конфликты. Сама погибшая является уроженкой Брянской области, а в Санкт-Петербурге она получила высшее образование, сообщил «Московский комсомолец».

Ранее появилась информация, что семья одной из девушек, погибших при прохождении квеста «Дом ужасов» в Махачкале, простила аниматора.

Санкт-Петербург Смертность Скорая помощь Свадьбы Врачи Брак Полиция
30 июля 2024, 00:39
Суд оставил без движения иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху»
РИА «Новости»
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Замоскворецкий суд оставил без движения коллективный иск потерпевших и родственников погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» к «Ингосстраху». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Замоскворецкий районный суд города Москвы оставил иск без движения», - указали в сообщении.

Основания для этого решения не раскрывались. Истцы ранее обратились в суд с просьбой установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».

На прошлой неделе стало известно, что «Ингосстрах» упрощенно урегулировал убытки людей, здоровье которых пострадало во время теракта в «Крокусе».

Жертвами теракта в «Крокусе» стали 145 человек. СК опросил в качестве потерпевших порядка 1700 людей. По данным ФСБ, организатор теракта находится за границей.

Суд Теракт в «Крокусе»
29 июля 2024, 23:57
«Пыль столбом». Пассажирам сошедшего с рельсов поезда пришлось выползать из вагона по стеклам
РИА «Новости»
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Жительница Тольятти Ольга, которая ехала в сошедшем с рельсов пассажирском поезде Казань — Адлер, выбиралась из вагона по стеклам и в пыли. Женщина поделилась подробностями своего спасения с РИА «Новости».

По ее словам, она вместе с подругой и внуками ехала на море из Тольятти. Она добавила, что сначала поезд начал резко тормозить, они все ударились.

«А потом, буквально через несколько секунд, мы повалились назад, пыль столбом, ничего не видно, стали переворачиваться. Спасибо мужчине, он разбил окно, и мы по земле, по стеклам вылезли», - рассказала женщина.

Она добавила, что ее близкие не пострадали, у них только царапины.

Ранее администрация Волгоградской области сообщила, что в результате ДТП с поездом получили травмы 52 человека, в том числе 10 детей. Часть госпитализирована, 28 пострадавших находятся под амбулаторным наблюдением.

До этого АО «Федеральная пассажирская компания» заявила, что пассажирам сошедшего с рельсов поезда полностью возместят стоимость проезда , а также начислят по 24 тысячи баллов по программе «РЖД Бонус».

Жительница Тольятти Ольга, которая ехала в сошедшем с рельсов пассажирском поезде Казань - Адлер, выбиралась из вагона по стеклам и в пыли. Женщина поделилась подробностями своего спасения с РИА «Новости».

ДТП Россия Поезда

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