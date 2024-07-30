Энгельс остался без электричества после аварии
В ночь на вторник, 30 июля, на сетях АО «Облкоммунэнерго» в городе Энгельсе Саратовской области произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Энгельсского района.
«Уважаемые жители, аварийное отключение электроснабжения произошло на сетях АО „Облкоммунэнерго“. Специалисты уже начали работу над устранением ситуации. Восстановление подачи электроэнергии планируется в течение трех часов», - сообщили в пресс-службе.
Подачу водоснабжения в жилые квартиры также возобновят параллельно с электроснабжением. Всего в Энгельсе проживают порядка 220 тысяч человек.
Ранее в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ без подачи электричества остались населенные пункты Нехотеевка, Муром, Архангельское, Новая Таволжанка и часть Шебекина. Экстренные службы оперативно приступили к восстановлению.