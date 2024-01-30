30 января 2024, 06:46

Энергетики объяснили подозрительные вспышки в небе над Челябинском

Unsplash
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Яркие вспышки в небе над Челябинском имели техногенный характер. Произошло короткое замыкание на энергетических объектах, сообщила компания «Россети Урал».

«В 18:14 было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 киловатт действием защит. Яркие вспышки связаны с коротким замыканием на энергообъектах», - объявила пресс-служба.

Системных сбоев, по информации энергетиков, удалось избежать, линии находились в рабочем состоянии. Без света из-за отключения линий распределительной сети остались поселки Моховички, Красное поле и Прудный. Специалисты занялись их переключением на резервные схемы. Для уточнения причины короткого замыкания осмотрят линии электропередачи по всей их протяженности.

Вспышки и свечение заметили к северо-западу от Челябинска. МЧС не получало звонков о происшествиях, которые могли бы спровоцировать такое явление.

Челябинская область Электричество Челябинск
30 января 2024, 05:21
Военнослужащий пропал в Екатеринбурге после драки с другом
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге третий день ищут 20-летнего военнослужащего. Молодой человек пропал в ночь на 27 января на улице 8 Марта. Об этом сообщил городской портал E1.ru.

По данным издания, той ночью молодой человек отдыхал с друзьями в баре. Около четырех часов утра он подрался с одним из товарищей у входа в клуб. После драки ушел с разбитой головой - без документов, ключей и куртки. В воскресенье он должен был выйти на работу в своей воинской части, но не вышел. Его местоположение неизвестно.

О поисках молодого человека написали волонтеры «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». По их информации, рост пропавшего парня - 175 сантиметров, у него голубые глаза и светло-русые волосы. В ночь пропажи он был одет в черные джинсы, черную водолазку и коричневые кроссовки.

В январе в Тюменской области нашли мужчину, пропавшего 15 лет назад. В больницу Ялуторовска попал человек с потерей памяти - он не помнил своего имени, адреса, родных и близких. Спустя некоторое время удалось выяснить, что мужчину зовут Андрей, и его уже 15 лет разыскивает его сестра из Кировской области.

Драки Волонтеры Военные Мужчины Екатеринбург
30 января 2024, 02:12
Двухлетняя девочка погибла от удара током, пока ее отец спал
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла от удара током, пока ее отец спал в той же квартире. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ребенок погиб в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Девочка 2021 года рождения находилась дома вместе с отцом, старшим братом и сестрой. Дети смотрели телевизор, их отец уснул, а мать в этом время находилась на работе.

«По предварительной информации, малолетний ребенок получил электротравму (удар током). <…> Когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания. Он накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть девочки», - сообщили в областной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В декабре прошлого года хозяйку базы отдыха на Кубани приговорили к двум годам условно после гибели двулетней девочки в гостиничном комплексе. По данным следствия, подсудимая знала, что в здании повреждена проводка, но продолжала принимать гостей. На оголенный провод наткнулся ребенок, отдыхавший в отеле со своей семьей. От удара током девочка скончалась.

Уголовное дело Дети Электричество Екатеринбург
30 января 2024, 01:44
Труп нашли в центре Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Тело человека обнаружили вечером 29 января у здания на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге.  На месте ЧП работали сотрудники скорой помощи, сообщил портал E1.ru.

По данным издания, труп лежал неподалеку от входа в бизнес-центр «Мост». Более точной информации пока не поступало. В СУ СК по Свердловской области информацию не комментировали.

Ранее подростки забили до смерти инвалида на остановке в Екатеринбурге. Несовершеннолетние парень и девушка напали на инвалида прошлым летом после отказа дать им сигарету.

Обнаженные тела мужчины и женщины нашли в машине на парковке в Академическом районе в Екатеринбурге. По версии следствия, пара задохнулась угарным газом. Личности погибших уже установили.

Женщины Мужчины Екатеринбург
30 января 2024, 00:12
Охотник случайно ранил соседку во время проверки нового прицела в Подмосковье
РИА «Новости»
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Более 10 лет занятий профессионального занятия охотой не уберегли жителя деревни Глуховка городского округа Чехов от ошибки. Он решил испытать недавно купленный тепловизионный прицел и случайно ранил пенсионерку, которая живет по соседству. Подробности происшествия «360» сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника, пристрелку охотник проводил днем. Чтобы проверить качество работы тепловизора, на мишени он установил грелки. В момент стрельбы на расстоянии почти 600 метров находилась пенсионерка, которую стрелок не заметил из-за деревьев. Один из выстрелов дал рикошет и ранил пожилую женщину прямо в голову.

Брат пострадавшей в комментарии «360» заявил, что у сестры диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение глазных нервов.

«Врачи сказали, что возможно произойдет частичная потеря зрения. Но пока за ней еще наблюдают», - подчеркнул он.

Осведомленный источник уточнил, что охотник свою вину полностью признал. Он приехал к родным пострадавшей со извинениями, готовностью помочь в лечении и выплатить любую сумму морального ущерба.

Семья отказалась с ним говорить, так как до сих пор пребывает в шоковом состоянии.

Собеседник подчеркнул, что стрелок искренне раскаивается и пока сам не понимает, как ему жить дальше после случившегося.

Стрельба

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