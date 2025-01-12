«Эмоционально высказался». Урайкин покаялся перед волонтерами в Анапе

«Эмоционально высказался - непрерывное напряжение дало о себе знать. В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело», - написал замминистра.

Урайкин отметил, что для руководства края условия работы волонтеров в приоритете, и когда он получил сигнал о закрытии реабилитационного центра, ночью сорвался и приехал на место.

«По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц», - отметил чиновник.

Урайкин поблагодарил волонтеров за труд.