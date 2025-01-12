12 января 2025, 23:57

«Эмоционально высказался». Урайкин покаялся перед волонтерами в Анапе

РИА «Новости»
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Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин принес искренние извинения волонтерам, на которых накануне набросился с матерной бранью. Покаянный пост чиновник разместил в своем Telegram-канале.

«Эмоционально высказался - непрерывное напряжение дало о себе знать. В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело», - написал замминистра.

Урайкин отметил, что для руководства края условия работы волонтеров в приоритете, и когда он получил сигнал о закрытии реабилитационного центра, ночью сорвался и приехал на место.

«По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц», - отметил чиновник.

Урайкин поблагодарил волонтеров за труд.

Волонтеры Птицы Чиновники Краснодарский край Анапа
13 января 2025, 08:19
На строителя в Москве упала плита с высоты около 20 метров
Freepik
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Строитель попал в ловушку в котловане в Тверском районе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, когда пострадавший находился в котловане на глубине 15-20 метров, на него упала часть плиты. В результате случившегося ему пробило бедро арматурой. На место ЧП вызвали скорую помощь.

Мужчине перекусили арматурный стержень гидравлическими кусачками и зафиксировали рану повязками. Наверх подняли с помощью альпийского снаряжения. Из-за того, что строительные леса аварийные, скорой не сразу удалось выехать. В итоге путь эвакуации все-таки отыскали, пострадавшего уже госпитализировали.

Ранее источник 360.ru сообщил, что крановщик в московском районе Котловка потерял сознание. Он находился в кабине башенного крана на высоте более 30 метров.

Скорая помощь Мужчины Москва
12 января 2025, 23:05
Грузовой поезд сошел с рельсов на станции Ангаракан в Бурятии
РИА «Новости»
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В Республике Бурятия 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов. Об этом в Telegram-канале сообщило республиканское МЧС.

По данным спасателей, в результате происшествия произошло нарушение габаритов пути, а также повредилась контактная сеть. Из-за этого пришлось задержать пассажирский поезд № 98 Кисловодск-Тында.

Для ликвидации последствий аварии к месту схода направили два аварийно-восстановительных поезда из Северобайкальска и населенного пункта Таксимо.

Ранее в Мурманской области столкнулись и сошли с рельсов пассажирский и грузовой поезда. В результате два человека погибли, 42 получили травмы.

Спасатели Поезда Бурятия
12 января 2025, 22:55
Мужчина упал на молодую беременную учительницу с верхней полки в поезде
Unsplash
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Молодая беременная учительница младших классов пострадала в поезде из Самары в Петербург. На нее с верхней полки упал мужчина, сообщил телеканал РЕН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На следующий же день пострадавшую пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у нее серьезные травмы - мужчина сломал женщине две кости правой стопы, также у нее зафиксировали черепно-мозговую травму.

Учительница осталась в больнице, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Идет ли доследственная проверка по факту происшествия, не уточнялось.

Ранее в Петербурге на девушку упал кусок лепнины.

Врачи Женщины Мужчины Поезда
12 января 2025, 19:09
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Махачкале
Unsplash
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Самолет, выполнявший рейс SU1860 по маршруту Москва — Ереван, совершил внеплановую посадку в аэропорту города Махачкала. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Самолет совершил дополнительную посадку в аэропорту города Махачкала из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью. В 17:08 воздушное судно вылетело из Махачкалы в Ереван», - рассказали в пресс-службе.

В начале недели самолет, летевший из Петербурга в Самарканд, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. Сработала индикация стабилизатора. Командир принял решение о посадке самолета в целях безопасности. Самолет сел благополучно, пассажиры и экипаж не пострадали. Транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее девочку-подростка не пустили на рейс «Аэрофлота» из Самары в Москву. Однако пассажирке предложили вылететь следующим рейсом SU1789 бизнес-классом, который отправлялся в Москву менее чем через два часа.

Аэрофлот Самолеты Москва

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