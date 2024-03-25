Эмин Агаларов рассказал, восстановят ли Crocus City Hall

«Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, естественно, опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу. И правительство нам тоже даст какое-то их видение, как дальше нам действовать», - пояснил он.

Агаларов также добавил, что обязательно будет создан мемориал. Пока неизвестно, в рамках нового зала или же на его месте. Все эти варианты пока рассматриваются, но сейчас есть и другие приоритеты. Он отметил, что еще нужно помочь спасателям разобрать завалы и оказать помощь пострадавшим в теракте.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что арестованные соучастники террористов помогали им не только деньгами , но и предоставили квартиру для проживания и автомобиль.