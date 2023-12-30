30 декабря 2023, 15:02

Елка вспыхнула в квартире на севере Москвы, четыре человека пострадали

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Новогодняя елка загорелась в квартире на Лобненской улице Северного административного округа Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Пожар начался на втором этаже в коммунальной квартире. Причиной возгорания стало замыкание гирлянды. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали. Они отравились продуктами горения.

Семилетнего мальчика и пятилетнюю девочку доставили в городскую больницу имени Филатова, взрослые от госпитализации отказались. Уточняется, что соседей на момент пожара в квартире не было.

Ранее елка загорелась в квартире жилого дома в Обручевском районе Москвы. В результате пострадали три человека. Их экстренно увезли в больницу.

Пожары Больницы Москва 2023
30 декабря 2023, 13:53
Появилось видео со смертельным ДТП, в котором пострадал глава Минздрава Башкирии
Пресс-служба МЧС
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Столкновение четырех машин на трассе Караидель — Бирск попало на видео. В аварии пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Видеозапись с ДТП опубликовал Telegram-канал Shot.

Столкновение четырех машин на трассе Караидель - Бирск попало на видео. В аварии пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Видеозапись с ДТП опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как автомобиль в густом тумане выехал на встречную полосу и на большой скорости столкнулся с легковушкой, после чего врезался в две едущие рядом машины.

По информации издания, Рахматуллина после аварии доставили на вертолете в республиканскую больницу в Уфе. Его поместили в отделение нейрохирургии. Авторы статьи добавили, что министр находится сейчас в сознании.

ДТП произошло 29 декабря в Караидельском районе, в результате аварии погибли два человека. Из-за столкновения машин также пострадали двое мужчин, находившихся в салоне «Тойоты».

По информации Telegram-канала «112» , это были министр здравоохранения Айрат Рахматуллин и его помощник. Сотрудники МЧС оперативно деблокировали пострадавших и оказали им первую медицинскую помощь.

Башкирия ДТП Машины
30 декабря 2023, 12:40
Полицейские задержали водителя, протаранившего 13 машин на востоке Москвы
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Правоохранителям удалось найти виновника массовой аварии в районе Перово на востоке Москвы. Его планируют привлечь к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ️нарушителем оказался 43-летний местный житель. Он не стал проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. При этом на видео, опубликованном прокуратурой, видно неадекватное управление москвича внедорожником.

Представители Госавтоинспекции уточнили, что на водителя составили несколько административных протоколов, его машину увезли на спецстоянку. Автоинспекторы также проводят проверку после случившегося.

Ночью на улице Перовской водитель автомобиля Mitsubishi , выезжая из двора жилого дома, повредил 13 припаркованных машин и скрылся. Во время движения с иномарки нарушителя слетел номерной знак и остался на месте ДТП.

ДТП Москва 2023
30 декабря 2023, 12:03
Журналиста Лобкова избили в центре Москвы
РИА «Новости»
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Журналист Павел Лобков подвергся избиению в центре Москвы. О случившемся он сообщил в личном аккаунте в запрещенной соцсети Facebook*.

«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя… во дворе на Патриках», - написал он.

Свою публикацию журналист сопроводил фотографиями, на которых у него практически все лицо залито кровью.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды. Тело 90-летнего Романа Легойды нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Московской области. На трупе было множество колото-резаных ранений. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося возбудили уголовное дело * Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

Избиения Москва 2023
30 декабря 2023, 10:14
Водитель BMW насмерть сбил женщину на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В Северо-Восточном административном округе Москвы утром 30 декабря иномарка сбила женщину. От полученных травм она скончалась, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что на дублере Ярославского шоссе рядом с домом № 3 водитель, находясь за рулем автомобиля BMW, выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину. В этот момент она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Прибывшие на место автоинспекторы начали устанавливать все причины и обстоятельства аварии.

Накануне около жилого дома на улице Исаковского на северо-западе Москвы пожилой мужчина за рулем иномарки сбил 80-летнюю женщину. Прохожие вызвали полицию и скорую, а также оказали пострадавшей первую помощь. Пенсионерка получила тяжелые травмы. Виновник скрылся с места ДТП, не дожидаясь правоохранителей.

ДТП Москва 2023

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