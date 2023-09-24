Электровелосипедист выехал на «встречку» и врезался в Subaru на востоке Москвы

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В ведомстве уточнили, что вечером 24 сентября на Ткацокй улице столкнулись автомобиль Subaru и электровелосипедист.

Предположительно, 27-летний мужчина, управляя электрическим велосипедом, выехал на полосу встречного движения. В него врезался 23-летний водитель иномарки, который ехал в сторону улицы Борисовской. В результате аварии мужчина на электросамокате получил серьезные травмы. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установят все обстоятельства ДТП под контролем прокуратуры. После аварии начали процессуальную проверку.

Ранее в центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и «Газели». В результате ДТП пострадал водитель байка. Его увезли в больницу с переломом основания черепа и ушибом мозга.