Электроснабжение на юге России восстановили
Специалисты министерства энергетики восстановили электроснабжение потребителей на юге России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Напряжение подали всем потребителям благодаря слаженным действиям энергетиков», - отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что Минэнерго продолжит отслеживать в оперативном порядке ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых зафиксировали аномально высокие температуры.
Ранее в Ставропольском крае власти ввели график временного отключения электроэнергии. Эти меры начали работу в Пятигорске и четырех поселках в его округе для ликвидации перегруза в электрических сетях высокого напряжения.
Кроме того, из-за аномальной жары веерные ограничения электроэнергии вводили в Крыму. Советник главы региона по информационной политике Олег Крючков отмечал, что это необходимо для сохранения целостности энергосистемы республики.