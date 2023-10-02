Электросамокатчики сбили более 20 детей на московских дорогах за месяц

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«В результате наездов взрослыми водителями средств индивидуальной мобильности пострадал 21 ребенок-пешеход», - уточнили в ведомстве.

Москвичей попросили строго соблюдать правила дорожного движения во время езды на электровелосипедах, самокатах и других СИМ. Также участникам дорожного движения напомнили о приоритете пешеходов на тротуаре. Благодаря соблюдению элементарных норм безопасности удастся избежать несчастных случаев и ДТП.

Кроме того, законопроект об ответственности водителей средств индивидуальной мобильности за нарушение ПДД внесли на рассмотрение правительства. В документе предложили ввести штрафы в размере 30 тысяч рублей за пьяную езду на электросамокате или велосипеде.

Ранее автомобиль такси сбил 13-летнюю девочку на электросамокате на западе Москвы. Подростка с травмами увезли в больницу.