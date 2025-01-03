Электросамокат взорвался в многоэтажке в центре Москвы

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Электросамокат взорвался в многоэтажке на Большой Андроньевской улице.

По словам очевидцев, они услышали в соседней квартире громкий взрыв и шипение около 19:50 в пятницу, 3 января. Кроме того, из нее повалил дым.

«По нашим данным, взорвалась батарея электросамоката, которую жители квартиры поставили на зарядку и выставили на балкон», - уточнил канал.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно потушили мебель и вещи жильцов.

По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал.

Ранее в Волоколамске возбудили уголовное дело по факту травмирования подростка, которому оторвало левую кисть и обожгло лицо при запуске петарды. В конце декабря 2024 года в московском районе Котловка раздался похожий на взрыв звук в газифицированном многоквартирном доме.