Электробус вспыхнул на юго-западе Москвы

На месте крушения самолета у Актау обнаружили второй «черный ящик». Об этом сообщил транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев.

«Провели допросы пострадавших, работников наземной службы. Также устанавливаем всех очевидцев. Произведена выемка записи переговоров по радиостанции между диспетчерами и экипажем», - процитировало его агентство «Казинформ».

Осмотр места происшествия, площадь которого составляет более четырех тысяч квадратных метров, находится на завершающей стадии. Полиция обеспечивает охрану территории.

Утром 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился неподалеку от города Актау на западе Казахстана. По информации, предоставленной Росавиацией, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в Актау.

На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в результате авиакатастрофы выжили 29 человек.

В посольстве РФ сообщили, что выжили девять россиян. Всего на борту находились 16 граждан России, согласно предоставленным спискам.

В Казахстане опознали 10 погибших в авиакатастрофе в Актау. На месте крушения самолета нашли два бортовых самописца. Из-за проблем с управлением экипаж не мог поддерживать стабильный курс и высоту. Перед падением судна пилоты дважды пытались посадить воздушное судно в аэропорту Актау.