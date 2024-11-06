06 ноября 2024, 09:26

Электробус столкнулся с внедорожником на севере Москвы. Пострадали пять человек

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Электробус и внедорожник Volkswagen Touareg столкнулись лоб в лоб в Сигнальном проезде на севере Москвы. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах города.

Столкновение произошло возле станции метро «Владыкино». По предварительным данным, пострадали пять человек - три пассажира электробуса, которые порезались осколками, и двое находившихся в салоне легковой машины, в том числе ребенок. Троих отправили в больницу.

На видео с места происшествия можно заметить, что под днище иномарки насыпали песок, чтобы не вспыхнул разлившийся по проезжей части бензин. Других подробностей случившегося пока нет, кто виновен в ДТП - предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

Накануне на Щелковском путепроводе столкнулись сразу 12 автомобилей. Тогда обошлось без пострадавших.

ДТП Машины Москва
05 ноября 2024, 20:45
Ученик подрался с педагогом в первый день его работы в Саратове
Pixabay
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Драка между учителем и учеником произошла в одной из школ Саратова. Кадры потасовки опубликовал Telegram-канал «ЧП Саратова».

Судя по видео, учитель трепал школьника за воротник, а потом забрал у него портфель. Также подросток кидался на мужчину со стулом в руках, в этот момент педагог просил его «сесть на свое место».

В местных пабликах отметили, что восьмиклассник избил учителя физики, пришедшего в школу в первый рабочий день. Руководство образовательного заведения отказалось комментировать произошедшее 360.ru, отметив, что «никакую информацию не предоставляет».

По данным регионального МВД , сотрудники полиции проверят информацию о конфликте между педагогом и учеником в одной из саратовских школ.

Похожий случай произошел в Якутии. В ответ на замечание десятиклассник накинулся с кулаками на 30-летнюю учительницу по лицу и сломал ей нос. Юноше рекомендовали проконсультироваться у психолога.

Саратов Драки Школы Учителя Школьники
05 ноября 2024, 13:16
Стало известно о гибели бывшего первого вице-губернатора Тульской области Шеденкова
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Занимавший пост руководителя аппарата — первого заместителя губернатора Тульской области Станислав Шеденков умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила организация «Тульское землячество», где он председательствовал после выхода на пенсию.

Занимавший пост руководителя аппарата - первого заместителя губернатора Тульской области Станислав Шеденков умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила организация «Тульское землячество» , где он председательствовал после выхода на пенсию.

Обстоятельства смерти руководителя его соратники не уточнили, но выразили глубокое соболезнование семье и близким покойного.

«Все, кто знали Станислава Алексеевича, глубоко скорбят в связи с его кончиной», - указали в сообщении.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах уточнило, что тело Шеденкова нашли после тушения пожара в доме на территории садового товарищества «Лесные поляны - 2» в Пушкинском городском округе Московской области. Косвенно эту информацию подтвердил подмосковный главк СК.

В ведомстве уточнили, что завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тела 73-летнего мужчины в сгоревшем доме.

По данным криминалистов, вероятной причиной источника возникновения огня стал зажженный камин. Владелец дома после разведения пламени отправился спать. Возгорание произошло в ночь на понедельник, 4 ноября.

«Московский комсомолец» подчеркнул, что в доме с Шеденковым находилась его знакомая, которая спаслась во время пожара.

Уроженец тульского поселка Подлесный, Станислав Шеденков начал свою политическую карьеру в начале 90-х, когда возглавил город Новомосковск и Новомосковский район Тульской области. В 1996 году получил пост вице-губернатора региона, а после перешел на работу в Москву, где до ухода на пенсию работал в мэрии.

В минувший понедельник, 4 ноября, стало известно о смерти российского актера Артура Березина. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет в Кейптауне. В ЮАР актер уехал в начале 90-х годов и провел там много лет.

Пожары Россия
05 ноября 2024, 08:16
Пассажиры поезда в московском метро эвакуировались из-за возгорания в вагоне
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Возгорание произошло утром 5 ноября в вагоне поезда московской подземки. О происшествии сообщил Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, пожар вспыхнул в вагоне поезда на станции «Кузьминки». Пассажиры оперативно эвакуировались, а пламя быстро потушили, добавил источник канала.

В результате случившегося никто не пострадал.

Рано утром ЧП произошло также на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. По информации источника 360.ru, на одной из станций на рельсы упала женщина. Пассажирку подняли на платформу и передали медикам.

В 07:44 столичный дептранс сообщил, что движение на линии начали вводить в график.

Пожары Метро Москва
04 ноября 2024, 19:16
Вылетевший в Уфу самолет запросил экстренную посадку в Пулкове
РИА «Новости»
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Экипаж самолета авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, Superjet направлялся в Уфу. Причиной экстренной ситуации, предположительно, стало возгорание в багажном отсеке.

Самолет будут проверять на наличие пожара, когда он приземлится в аэропорту вылета. Другие подробности происшествия неизвестны.

Ранее самолет «России», летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве. Борт сел по технической причине - из-за подозрения на течь топлива. В итоге рейс выполнили на резервном самолете.

Самолет Airbus A320 Pegasus ранее экстренно приземлился в Варшаве, после вылета из Москвы в Турцию. Причина смены курса не называлась.

Санкт-Петербург Уфа Самолеты

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