Электробус и легковушка столкнулись рядом с остановкой в Москве
Общественный транспорт и легковушка не поделили дорогу возле остановки в Москве. Об этом сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией.
Авария произошла 17 октября около 18:35 на Лениногорской улице. Из-за столкновения электробуса и автомобиля перекрыли две полосы движения. На место прибыли правоохранители и сотрудники скорой помощи.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Однако об их состоянии пока ничего не известно. Все причины и детали ДТП выяснят специалисты.
Ранее появились новые кадры с места аварии в Щелкове, где предполагаемая сотрудница управляющей компании «Паритет» дважды переехала местную жительницу. Пострадавшую доставили в больницу с переломами голени и стопы. Ее состояние медики оценили как средней тяжести. Прокуратура начала проверку.