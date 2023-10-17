Электробус и легковушка столкнулись рядом с остановкой в Москве

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Авария произошла 17 октября около 18:35 на Лениногорской улице. Из-за столкновения электробуса и автомобиля перекрыли две полосы движения. На место прибыли правоохранители и сотрудники скорой помощи.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Однако об их состоянии пока ничего не известно. Все причины и детали ДТП выяснят специалисты.

Ранее появились новые кадры с места аварии в Щелкове, где предполагаемая сотрудница управляющей компании «Паритет» дважды переехала местную жительницу. Пострадавшую доставили в больницу с переломами голени и стопы. Ее состояние медики оценили как средней тяжести. Прокуратура начала проверку.