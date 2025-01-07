Электричка сбила мужчину в Москве

Пострадавшего достали из-под поезда на перрон и оказали первую помощь. На вид мужчине около 30 лет, он потерял сознание.

Скорый поезд остался стоять на удалении от места происшествия - на третьем пути в сторону области.

Причины происшествия выясняются. На месте работают спецслужбы.

Ранее мужчина попал под поезд на станции метро «Ростокино». На место ЧП прибыла бригада медиков. Пострадавшего подняли из промежутка между составом и платформой.

До этого в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за один вечер произошло два несчастных случая с участием поездов. Рядом со станцией Шушары электричка сбила 23-летнего мужчину, который переходил пути, а у станции Оредеж Лужского района состав переехал пьяного 39-летнего местного жителя, который заснул на рельсах.