02 декабря 2023, 09:47

Электричка сбила мужчину на западе Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Западном округе Москвы на железнодорожной станции «Фили» мужчина попал под колеса электрички. Пострадавшего зажало между платформой и составом, сообщил источник «360».

По его данным, несчастный случай произошел ранним утром в субботу. Сбитый поездом мужчина выжил и находится в сознании. Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Похожий случай произошел на прошлой неделе: между станциями МЦД-3 Ленинградско-Казанского диаметра электричка насмерть сбила человека. Под «Ласточку» он попал между станциями «Рижская» и «Останкино».

До этого поезд сбил человека на станции «Ухтомская» в Люберцах. От полученных травм он погиб на месте.

Мужчина также скончался под колесами поезда на станции «Лосиноостровская» на северо-востоке Москвы. Пассажир спустился на рельсы и начал переходить между платформами. В результате его сбил проходящий состав.

Поезда Москва 2023
02 декабря 2023, 11:15
Автомобиль врезался в группу военнослужащих на Камчатке
РИА «Новости»
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На Камчатке автомобиль на большой скорости врезался в группу военнослужащих, которые переходили дорогу, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, пострадали минимум шестеро. Baza уточнила, что автомобилист — 27-летний сослуживец бойцов и ДТП случилось в тот момент, когда они шли на завтрак. Издание написало об 11 пострадавших.

На Камчатке автомобиль на большой скорости врезался в группу военнослужащих, которые переходили дорогу, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, пострадали минимум шестеро.

Baza уточнила, что автомобилист - 27-летний сослуживец бойцов и ДТП случилось в тот момент, когда они шли на завтрак. Издание написало об 11 пострадавших.

Согласно информации, автомобиль ехал на скорости около 80 километров в час, водитель не справился с управлением. Столкновение произошло сегодня рано утром на 26-м километре старой трассы Петропавловск-Камчатский - Елизово. Один из пострадавших был в светоотражающем жилете, остальные - в форме. Отмечается, что один из раненых - в тяжелом состоянии. Госпитализация потребовалась троим, остальным врачи помогли на месте.

Telegram-канал Baza добавил, что материалы по ДТП передали в военно-следственный отдел СК. На официальных сайтах профильных ведомств информации о случившемся пока нет. Однако в СМИ уже распространились кадры с видеорегистратора. Судя по ним, авария вызвала настоящую панику. В некоторых роликах слышны вопли ужаса, крики «вызывайте скорую!», нецензурная брань.

В конце октября в ДТП на Камчатке погибли пять человек.

ДТП Камчатка
02 декабря 2023, 11:07
Москвичка выпила уксус, чтобы прогулять в школу
Freepik
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В Восточном округе Москвы школьница решила не идти на уроки, для чего выпила уксус. В результате девочку пришлось везти в больницу, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, юная жительница района Новогиреево планировала с помощью уксуса вызвать боли в животе, чтобы мама не пустила ее в школу, а оставила выздоравливать дома.

Проснувшись утром девочка оделась и собралась на уроки, прихватив с кухни уксус. Она вышла в подъезд и глотнула столовой кислоты. Однако школьница не подозревала, что ей станет настолько плохо. Вернувшись домой, она попросила мать вызвать бригаду скорой. Врачи вовремя оказали всю необходимую помощь, сейчас ребенок в больнице.

Мама подростка получила штраф за неисполнение родительских обязанностей. Семья планирует перевести девочку на заочное обучение.

На днях в Москве 14-летняя местная жительница получила сильное отравление от противовирусных таблеток. Она принимала их для профилактики ОРВИ в сезон респираторных инфекций.

Дети Школьники Москва 2023
02 декабря 2023, 09:13
Мужчина и женщина погибли в ДТП на Киевском шоссе в Москве
РИА «Новости»
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Мужчина и женщина погибли в ночном ДТП на Киевском шоссе в Москве, рассказал источник «360». По его данным, еще один человек пострадал.

В результате аварии загорелось несколько машин. По данным на 02:00, огонь распространился на 10 квадратных метров. Из-за ДТП оказались перекрыты две из трех полос движения в сторону Московской области. Среди попавших в аварию машин - фура, «Газель», Volkswagen Tiguan и автомобиль ДПС Skoda.

Одна из жертв - водитель автомобиля, которая в тот момент оформляла ДТП в машине ГИБДД, личность второго погибшего устанавливается.

Пожары ДТП
02 декабря 2023, 03:03
Два человека погибли в огненном ДТП на Киевском шоссе в Москве
РИА «Новости»
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На 34-м километре Киевского шоссе в Москве произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека. В ДТП столкнулись два эвакуатора, машина ДПС, легковушка и грузовик, сообщил Telegram-канал «112».

В результате столкновения легковой автомобиль загорелся, еще одна машина от удара перевернулась. По данным Telegram-канала, возгорание на данный момент ликвидировали.

Движение в сторону области перекрыто, сообщил дептранс Москвы. Позже транспортный поток пустили по левой полосе. На месте происшествия работают оперативные службы. Водителям рекомендовали объезжать этот участок шоссе.

В Западном округе Москвы в Можайском районе на улице Кулибина произошло ДТП с участием общественного транспорта и трактора. Авария случилась утром 1 декабря, автобус получил сильные повреждения. Пострадали два человека.

ДТП Москва 2023

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