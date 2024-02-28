Электричка с пассажирами сошла с рельсов в Апрелевке

«Поезд простоял час, на данный момент уже прибыл на станцию. В сторону станции Железнодорожная от Апрелевки за все время простоя мимо проехало только один-два поезда», - добавил он.

Как уточнили в МЖД, сход колесных пар в середине состава пригородного поезда № 6683 Марьина Роща - Апрелевка произошел около 11:52. В результате никто не пострадал, пассажиров вывели из поезда через головной вагон.

Один из очевидцев происшествия в беседе с «360» отметил, что ехал в поезде, который следовал за этой электричкой.

Причины происшествия устанавливаются. На Московской железной дороге создали штаб для координации действий по ликвидации последствий схода, добавили в пресс-службе.

Пока на станции идут восстановительные работы, пригородные поезда в сторону Москвы и области временно задерживаются, предупредили в МЖД, принеся извинения пассажирам и пообещав принять все меры для сокращения времени задержки.