Электричка переехала двоих детей в Казани

Электричка № 6408 сбила детей около 17:59 в воскресенье, 16 февраля. Ребята переходили пути в неположенном месте. Машинист начал экстренно тормозить и подал сигнал, но предотвратить наезд не получилось.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

До этого в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за один вечер произошло два несчастных случая с участием поездов. Рядом со станцией Шушары электричка сбила на путях 23-летнего мужчину.

На станции Оредеж Лужского района состав переехал пьяного местного жителя.