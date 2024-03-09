Эквилибристка Влада Морозова перед смертью потеряла сознание за кулисами

«Влада появилась третьей в этом трюке и по какой-то причине потеряла сознание уже за кулисами», - написал Запашный.

Гендиректор опубликовал видео, на котором Морозова появляется в одном из трюков.

Ранее в СМИ появилась информация, что 22-летняя циркачка умерла перед выступлением. Запашный опроверг эти слухи и заявил, что артистке стало плохо после начала представления. Эквилибристку из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива, программа началась в 17:00.