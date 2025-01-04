Экстренную эвакуацию провели в ТЦ «МЕГА Химки»

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«По громкой связи объявили о необходимости покинуть помещения по техническим причинам. В здании кто-то взрывал хлопушки, возможно, из-за этого подумали, что стрельба», - отметил он.

В настоящее время сотрудников и посетителей торгового центра вывели на улицу. На место прибыли сотрудники МЧС и Росгвардии, а также машина скорой помощи. Обстоятельства случившегося уточняются.

В декабре посетителей и персонал эвакуировали из торгового центра «Форт» в Отрадном. Причиной экстренных мер стали похожие на выстрелы звуки. Охранники задержали женщину, которую украинские мошенники убедили прийти в ТЦ и поджечь пиротехнику.

Также перед Новым годом житель Москвы заранее начал отмечать праздник и взорвал несколько петард. В результате взрыва повредилась обшивка жилого дома.