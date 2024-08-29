Экстремальный поход в ущелье Сочи чуть не закончился гибелью участников

По данным журналистов, силы экстремалов оставили через час после начала похода. Они не смогли без дополнительных средств переплыть реку Большую Хосту из-за поднятия уровня воды и бурного течения. Обессиленные спортсмены вызвали спасателей, чтобы их скорее нашли.

Поиски продолжались до глубокой ночи, так как был высок риск, что потерявшиеся экстремалы не доживут до утра. Нашли спортсменов на высоте 15 метров над водой. Для того чтобы поднять их из каньона, понадобилось более шести часов.

Сами туристы пояснили, что пытались выбраться из ущелья самостоятельно, но их снаряжение оказалось бесполезно для поднятия по вертикальным скалам ущелья.

За последние несколько дней Сочи переживает приход сильной непогоды. В городе действует штормовое предупреждение из-за залповых ливней и риска возникновения ураганов. Осадки оказались настолько сильными, что не только затопили дороги, но и пробили крышу концертного зала «Фестивальный», где выступал певец Стас Михайлов.

Поклонники экстремального вида спорта - каньонинга, совмещающего в себе пешие путешествия, плавание, скалолазание, спуск в ущелья и прыжки в воду, чуть не погибли во время очередного похода в горы Сочи. Как сообщил сайт kp.ru , двое участников вылазки не смогли завершить свой путь и самостоятельно выбраться из Навалищенского ущелья.