29 августа 2024, 18:43

Экстремальный поход в ущелье Сочи чуть не закончился гибелью участников

РИА «Новости»
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Поклонники экстремального вида спорта — каньонинга, совмещающего в себе пешие путешествия, плавание, скалолазание, спуск в ущелья и прыжки в воду, чуть не погибли во время очередного похода в горы Сочи. Как сообщил сайт kp.ru, двое участников вылазки не смогли завершить свой путь и самостоятельно выбраться из Навалищенского ущелья.

По данным журналистов, силы экстремалов оставили через час после начала похода. Они не смогли без дополнительных средств переплыть реку Большую Хосту из-за поднятия уровня воды и бурного течения. Обессиленные спортсмены вызвали спасателей, чтобы их скорее нашли.

Поиски продолжались до глубокой ночи, так как был высок риск, что потерявшиеся экстремалы не доживут до утра. Нашли спортсменов на высоте 15 метров над водой. Для того чтобы поднять их из каньона, понадобилось более шести часов.

Сами туристы пояснили, что пытались выбраться из ущелья самостоятельно, но их снаряжение оказалось бесполезно для поднятия по вертикальным скалам ущелья.

За последние несколько дней Сочи переживает приход сильной непогоды. В городе действует штормовое предупреждение из-за залповых ливней и риска возникновения ураганов. Осадки оказались настолько сильными, что не только затопили дороги, но и пробили крышу концертного зала «Фестивальный», где выступал певец Стас Михайлов.

Поклонники экстремального вида спорта - каньонинга, совмещающего в себе пешие путешествия, плавание, скалолазание, спуск в ущелья и прыжки в воду, чуть не погибли во время очередного похода в горы Сочи. Как сообщил сайт kp.ru , двое участников вылазки не смогли завершить свой путь и самостоятельно выбраться из Навалищенского ущелья.

Спасатели Спортсмены Сочи МЧС РФ Походы
29 августа 2024, 18:17
Режим ЧС ввели в Омской области
РИА «Новости»
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Из-за интенсивных осадков на территории Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

«В Омской области на фоне обильных осадков пришлось на более поздние сроки сдвинуть уборочную кампанию. В связи с этой ситуацией приняли решение ввести [режим] ЧС. Это позволит оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации аграриям заявиться на получение страховой выплаты», - написал он.

Губернатор добавил, что всего в области от природных чрезвычайных ситуаций застрахованы 946 тысяч гектаров посевных площадей. Хоценко отметил, что сельхозпроизводители даже в таких погодных условиях делают все возможное для проведения полноценной уборочной кампании.

Ранее чрезвычайное положение объявили в Ингушетии после гибели урожая. Аграрии объяснили, что обрушившиеся на республику засуха и жара не дали посевам развиться.

Россия Погода
29 августа 2024, 08:57
Полицейские задержали мужчину, выстрелившего в школьника в Дрожжине
pxhere.com
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Подмосковные полицейские задержали мужчину, который выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего школьника в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Стрелявшим оказался ранее судимый 36-летний житель Свердловской области. Его доставили в отдел полиции, рассказала Волк.

Мужчина ранил из пневматической винтовки девятилетнего мальчика во вторник, 27 августа, когда тот находился на футбольном поле возле одного из домов.

«В этот момент неустановленный злоумышленник произвел выстрел предположительно из пневматического оружия и попал ему в руку», - сообщили в МВД.

По факту стрельбы возбудили уголовное дело о хулиганстве. Мать пострадавшего позже сообщила, что ее ребенок получил сквозное ранение , но обошлось без серьезных последствий. Сейчас мальчик находится дома и чувствует себя нормально, добавила женщина.

Стрельба МВД РФ
29 августа 2024, 05:07
Хабаровчанка заблудилась в лесу и провела ночь под кустом
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В Хабаровском крае пенсионерка ушла за грибами и заблудилась в лесу. Спасатели нашли ее живой на следующий день, сообщило МЧС России.

Женщине 74 года. Она ушла по грибы в лес около села Восход, но из-за густой травы быстро устала и заночевала под кустом.

Спасатели и кинологи с собаками обследовали 20 километров леса и нашли женщину спустя почти сутки. Она не пострадала, медпомощь не потребовалась.

Ранее в Новомосковском административном округе столицы вечером 28 августа потерялась компания из шести человек, в том числе двух детей. Семья с друзьями сошли с дороги в Валуевский лесопарк и не смогли самостоятельно найти обратную дорогу. Спасатели отыскали их за считанные часы. Никто из заблудившихся не пострадал.

Спасатели Пенсионеры МЧС РФ Грибы
28 августа 2024, 22:06
Клубы пара в трех местах. Труба с кипятком протекла в Бибирево
РИА «Новости»
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Вечером в Бибирево на северо-востоке Москвы очевидцы приняли пар за дым от пожара и вызвали спасателей. Произошла утечка в трубе рядом с газопроводом. К месту ЧП выдвинулись аварийные службы, сообщил источник 360.ru.

Коммунальная авария произошла возле дома по улице Плещеева, 30. Очевидцы предположили, что загорелся мусор, но спасатели нашли настоящую причину «задымления» - из трубы с кипятком в трех местах шел пар.

Кипяток разлился, уровень воды стремительно поднимался. На месте работала лишь одна аварийная бригада «Мосводоканала». Из-за того, что авария произошла рядом с газовой трубой, пожарные вызвали специалистов «Мосгаза».

Примерно в это же время в Новой Москве спасатели организовали поиск шести человек в Валуевском лесопарке. Супруги с двумя детьми и друзьями заблудились во время прогулки.

Спасатели ЖКХ Газ Коммунальные аварии Москва

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