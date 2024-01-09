«Экстраординарный холод и снегопады». Песков после аварии на М-11 посоветовал водителям ездить осторожней
Морозы и сильные снегопады могли спровоцировать массовое столкновение машин на трассе М-11 в Новгородской области. Точную причину определят специалисты. Со своей стороны водителям следует ездить осторожней, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».
Никаких особых мер и мероприятий, по словам пресс-секретаря, в связи с массовой аварией на дороге между Москвой и Санкт-Петербургом в администрации президента не запланировали. Дмитрий Песков заявил, что на месте ДТП работали экстренные службы.
По его мнению, именно специалисты должны судить о причинах аварии. Однако представитель Кремля допустил, что погодные условия могли сыграть свою роль.
«Зима, экстраординарный холод и снегопады, собственно, это чрезвычайные условия, при которых безусловно, в том числе и водители должны принимать особые меры предосторожности», - сказал он.
На платной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области 8 января столкнулись 66 автомобилей, госавтоинспекторы оформили 17 ДТП. Четыре человека погибли.