«Экстраординарный холод и снегопады». Песков после аварии на М-11 посоветовал водителям ездить осторожней

Никаких особых мер и мероприятий, по словам пресс-секретаря, в связи с массовой аварией на дороге между Москвой и Санкт-Петербургом в администрации президента не запланировали. Дмитрий Песков заявил, что на месте ДТП работали экстренные службы.

По его мнению, именно специалисты должны судить о причинах аварии. Однако представитель Кремля допустил, что погодные условия могли сыграть свою роль.

«Зима, экстраординарный холод и снегопады, собственно, это чрезвычайные условия, при которых безусловно, в том числе и водители должны принимать особые меры предосторожности», - сказал он.

На платной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области 8 января столкнулись 66 автомобилей, госавтоинспекторы оформили 17 ДТП. Четыре человека погибли.