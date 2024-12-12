12 декабря 2024, 16:44

Экспертиза подтвердила причину слепоты жены Федерации еврейских общин РФ из-за «пластики»

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Жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды ослепла после пластической операции. В своих увечьях женщина обвинила пластического хирурга Екатерину Л. Заключение экспертизы, подтвердившей причину вреда здоровью женщины, оказалось в распоряжении 360.ru.

Согласно документам, Борода прошлой осенью обратилась в клинику с жалобами на нависание верхних век, асимметрию болей и слезотечение.

Ей решили провести пластическую операцию. При этом анамнез, согласно заключению, собрали недостаточно тщательно и упустили из виду важные факторы, из-за которых операцию необходимо было скорректировать.

Через несколько дней после вмешательства хирургов пострадавшая пожаловалась на то, что она не может сомкнуть веки и стала намного хуже видеть. Врачи диагностировали ей атрофию зрительного нерва и помутнение роговицы. Один глаз у женщины видит всего на 2%, другой - на 5%.

Эксперт вынес заключение, что в клинике допустили много ошибок при лечении Бороды и ведении документации.

Адвокат Андрей Алешкин заявил 360.ru, что попросил прокурора Москвы взять дело на контроль. Он выразил надежду, что предъявление обвинения не затянется так же надолго, как экспертиза.

«В настоящее время следствием предпринимаются попытки вызова в следственные органы врача, которая уклонилась от вызова», - уточнил он.

По словам адвоката, медик не пришла к следователю под надуманным предлогом - якобы она заболела COVID-19.

Ранее в Москве отправили под домашний арест пластического хирурга Татьяну Станкевич, изуродовавшую двух пациенток.

Врачи Россия Пластические операции
12 декабря 2024, 12:26
«Умерли на руках». Глава центра реабилитации в Волгограде обвинила соседей в травле птиц
Freepik
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В Красноармейском районе Волгограда в центре реабилитации диких животных «Птичий Остров» неизвестные отравили пернатых. Руководитель учреждения Алина Ерина в беседе с 360.ru допустила, что это могли сделать соседи.

«У нас идет уже многолетняя травля со стороны соседей. Это на протяжении девяти, практически уже 10 лет происходит, то есть когда еще животных здесь и не было. Центр реабилитации здесь находится четыре года», - рассказала Ерина.

По словам Алины, все началось с покупки дома ее родителями в частном секторе Красноармейского района. Оказалось, это жилье очень хотели приобрести соседи: женщина-адвокат, ее безработный муж и сын - будущий юрист.

«Полгода они пытались признать недееспособным продавца, признать незаконной сделку о продаже. Не получилось ничего. Родителям моим советовали вещи даже не раскладывать. Потом, когда уже родители вступили в права наследования, они стали травить: вызывали полицию, <…> писали жалобы в администрацию», - вспомнила Ерина.

Соседи взялись за птиц С прошлого года соседи переключились с родителей Алины на ее центр реабилитации диких животных. Ерина заподозрила их сына в том, что он проник на территорию центра и попытался выгнать орланов.

Накануне Ерина повезла лебедя на рентген, а когда вернулась, обнаружила в вольере отравленных птиц.

«Я вижу, что у меня мертвый аист лежит, и чайки при смерти. <…> Стали колоть преднизолон, чтобы снять отек, потому что жуткий отек глотки пошел, как анафилактический шок. Я пыталась дать полисорб, чтобы отравление снять, просто настолько было все плохо, что они даже не могли глотать. К сожалению, все чайки умерли буквально на руках», - рассказала собеседница 360.ru.

Руководитель центра обратилась в полицию, правоохранители все зафиксировали. Также Алина договорилась с ветврачом о вскрытии.

В конце ноября жители Ивантеевки пожаловались на догхантеров , которые придумали новый способ расправы над питомцами. Теперь злоумышленники распыляют неизвестный химикат на собачьих площадках.

Птицы Животные
12 декабря 2024, 11:44
В Котельниках установили личности всех участниц жестокого избиения школьницы
Global Look Press
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В Котельниках установили личности школьниц, которые жестоко избили одноклассницу в туалете. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.

«Личности всех участниц конфликта установлены, ведется проверка правоохранительными органами. Пострадавшая девушка сейчас находится в детском центре Рошаля», - уточнили в министерстве.

ГСУ СК по Подмосковью возбудил уголовное дело по факту случившегося.

«Следователями осмотрена видеозапись, проведен осмотр места, допрошены свидетели, запрошен характеризующий материал», - заявили в СК.

Несколько девочек напали на сверстницу в туалете школы № 2 в Котельниках накануне. Они избили одноклассницу до потери сознания. Мать пострадавшей девочки Нина рассказала, что ее дочь получила сотрясение мозга и внутричерепные травмы.

При этом обидчицы до сих пор угрожают ребенку и пишут ей гневные сообщения, возмутилась Нина. По ее словам, школьница оказалась не единственной жертвой - подростки избили другую девочку и заставили ее раздеться на улице.

Избиения Котельники
12 декабря 2024, 09:23
Россиянка решилась исправить нос и умерла через полтора часа после начала операции
Freepik
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Жительница Махачкалы, решившая исправить носовую перегородку, скончалась во время операции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Септопластику проводили под общим наркозом в частной клинике «Авиценна». В назначенный день женщина пришла на операцию.

Врач ввел ей анестезию, но через две минуты у пациентки резко упали пульс и давление. Доктор и ассистент сразу же вызвали скорую помощь и начали реанимацию.

«Спустя 1,5 часа пришлось констатировать смерть», - сообщил источник Mash.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как отметил Mash, обратился в полицию с заявлением на врачей отец погибшей - хирург с 30-летним стажем.

Ранее петербурженка умерла после липосакции. Женщина почувствовала себя плохо еще в клинике и потеряла сознание. Врачи пытались ее реанимировать, но спасти петербурженку не удалось. Следователи возбудили уголовное дело. Как рассказывал муж скончавшейся, у нее не было никаких противопоказаний к процедуре.

Уголовное дело Врачи
11 декабря 2024, 11:58
В Башкирии опрокинулась фура с пивом. Десятки банок хмельного усыпали дорогу
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В Башкирии фура с пивом попала в ДТП. Грузовик вылетел с трассы, на дороге оказались десятки банок с алкоголем, сообщил Telegram-канал Shot.

«Банки с пенным разбросаны по всей трассе Уфа - Самара», - написали авторы поста.

Фура врезалась в отбойник и вылетела с дороги рядом с селом Кандры. Из-за сильного удара машина опрокинулась. Местные жители утащили домой по несколько ящиков хмельного напитка.

Накануне в Тюмени произошло две аварии с участием автобусов. Всего в ДТП пострадали пять человек. Два автобуса столкнулись на улице Пермякова, еще один врезался в опору ЛЭП на улице Созидателей. Четверых пострадавших госпитализировали.

Башкирия ДТП Дороги Пиво

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