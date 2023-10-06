«Вопрос висит в воздухе». Какие белые пятна остались в расследовании крушения самолета Пригожина
Самолет, на борту которого были глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его соратники, потерпел крушение 23 августа. Прошло полтора месяца, однако расследование продолжается, и в деле по-прежнему не хватает важных деталей. Об этом упомянул президент России Владимир Путин накануне на заседании дискуссионного клуба «Валдай». «360» собрал информацию о ходе следствия и белых пятнах в нем.
Слухи и домыслыСамолет Евгения Пригожина рухнул в Тверской области 23 августа. Помимо самого бизнесмена, на борту были его доверенные лица, связанные с ЧВК, в том числе ее командир Дмитрий Уткин, и члены экипажа. Никто не выжил.
В смерть осторожного Пригожина и его команды долго не верилось. Ходили слухи, что он нередко перестраховывался и специально регистрировался на один самолет, а летел на другом, и никогда не брал с собой сразу нескольких представителей частной военной компании. На Западе сообщениям о предполагаемой смерти бизнесмена не слишком удивились, однако в Кремле не спешили с выводами, решили подождать однозначных доказательств. Через четыре дня, 27 августа, появились результаты молекулярно-генетических экспертиз, которые подтвердили, что личности всех 10 погибших соответствуют полетному списку. Иными словами, Пригожин и его команда действительно погибли.
Разумеется, вокруг громкой трагедии ходило много слухов. СМИ со ссылкой на источники делились разнообразной подозрительной информацией. Например, о том, что в день катастрофы на борт поднимались мужчина и женщина, представлявшие потенциального покупателя самолета. Оказалось, владелец собирался его продать, и представители покупателя приехали в аэропорт Шереметьево и около часа осматривали самолет вместе с менеджером авиакомпании и вторым пилотом Рустамом Каримовым. Казалось бы, ничего криминального, тем более оба заранее прислали личные данные и прошли досмотр в аэропорту, но в свете того, что произошло тем же вечером, вообразить можно что угодно.
РИА "Новости"
Потом обсуждалось, что вдова Пригожина поспешно сменила фамилию, предположительно на девичью. На эту новость отреагировали даже эзотерики - утверждали, что якобы Пригожин притягивал много негативной энергии, и теперь его вдове не придется «плескаться» в ней. Кроме того, ходили слухи, что Евгений Пригожин заранее договорился с женой, что она из соображений безопасности сменит фамилию в случае его гибели. Возможно, у него были какие-то конкретные опасения, но теперь об этом уже не узнать.
Сейчас СМИ и соцсети муссируют сведения, что Пригожин незадолго до смерти сменил руководителя Службы безопасности в ЧВК - вместо Владимира Рыжакова им стал Михаил Ватанин, который решил сменить практически всех ключевых представителей СБ. Говорят, перестановки могли снизить качество охранных услуг. Было ли это преднамеренно, остается загадкой. И, кстати, о том, где сейчас экс-глава Службы безопасности ЧВК «Вагнер», ничего не известно.
Официальные данныеРасследованием уголовного дела по факту катастрофы занялись лучшие специалисты, уже имевшие опыт в изучении обстоятельств крупных авиакатастроф. СМИ писали, что дело поручили сотруднику Главного управления СК России по особо важным делам Ивану Сибуле, расследовавшему крушение самолета в аэропорту Внуково в 2014 году, в результате которого погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Расследование исключительно внутрироссийское, международные организации к нему не подключали, однако по некоторым данным, в следствии задействовали экспертов, устанавливавших обстоятельства авиакатастрофы над Боденским озером 21 год назад.
РИА "Новости"
Несмотря на все это, причину крушения до сих пор не огласили. Как отмечал еще в августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассматриваются разные версии, в том числе «преднамеренное злодеяние». И теперь эта версия выглядит все более вероятной: накануне российский лидер Владимир Путин рассказал, что в телах погибших нашли осколки гранат.
Я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос: «А что случилось?..». Руководитель Следственного комитета мне докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было – это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации. Но следствие не завершено.По словам президента, одну важную экспертизу в рамках расследования так и не провели, хотя, на его взгляд, стоило. Он упомянул, что в петербургском офисе Пригожина после его смерти нашли огромную сумму денег и кокаин.
«К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя после известных событий в [офисе] компании [«Вагнер»] в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена», - посетовал Владимир Путин.
Как видно, белых пятен в этой истории немало. Однако глава государства сразу пообещал, что расследование доведут до конца. Остается надеяться, что недостающие кусочки пазла в итоге встанут на места.