«Вопрос висит в воздухе». Какие белые пятна остались в расследовании крушения самолета Пригожина

06 октября 2023, 14:18
РИА "Новости"
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Самолет, на борту которого были глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его соратники, потерпел крушение 23 августа. Прошло полтора месяца, однако расследование продолжается, и в деле по-прежнему не хватает важных деталей. Об этом упомянул президент России Владимир Путин накануне на заседании дискуссионного клуба «Валдай». «360» собрал информацию о ходе следствия и белых пятнах в нем.

Слухи и домыслы

Самолет Евгения Пригожина рухнул в Тверской области 23 августа. Помимо самого бизнесмена, на борту были его доверенные лица, связанные с ЧВК, в том числе ее командир Дмитрий Уткин, и члены экипажа. Никто не выжил.

В смерть осторожного Пригожина и его команды долго не верилось. Ходили слухи, что он нередко перестраховывался и специально регистрировался на один самолет, а летел на другом, и никогда не брал с собой сразу нескольких представителей частной военной компании. На Западе сообщениям о предполагаемой смерти бизнесмена не слишком удивились, однако в Кремле не спешили с выводами, решили подождать однозначных доказательств. Через четыре дня, 27 августа, появились результаты молекулярно-генетических экспертиз, которые подтвердили, что личности всех 10 погибших соответствуют полетному списку. Иными словами, Пригожин и его команда действительно погибли.

Разумеется, вокруг громкой трагедии ходило много слухов. СМИ со ссылкой на источники делились разнообразной подозрительной информацией. Например, о том, что в день катастрофы на борт поднимались мужчина и женщина, представлявшие потенциального покупателя самолета. Оказалось, владелец собирался его продать, и представители покупателя приехали в аэропорт Шереметьево и около часа осматривали самолет вместе с менеджером авиакомпании и вторым пилотом Рустамом Каримовым. Казалось бы, ничего криминального, тем более оба заранее прислали личные данные и прошли досмотр в аэропорту, но в свете того, что произошло тем же вечером, вообразить можно что угодно.

РИА "Новости"

Потом обсуждалось, что вдова Пригожина поспешно сменила фамилию, предположительно на девичью. На эту новость отреагировали даже эзотерики - утверждали, что якобы Пригожин притягивал много негативной энергии, и теперь его вдове не придется «плескаться» в ней. Кроме того, ходили слухи, что Евгений Пригожин заранее договорился с женой, что она из соображений безопасности сменит фамилию в случае его гибели. Возможно, у него были какие-то конкретные опасения, но теперь об этом уже не узнать.

Сейчас СМИ и соцсети муссируют сведения, что Пригожин незадолго до смерти сменил руководителя Службы безопасности в ЧВК - вместо Владимира Рыжакова им стал Михаил Ватанин, который решил сменить практически всех ключевых представителей СБ. Говорят, перестановки могли снизить качество охранных услуг. Было ли это преднамеренно, остается загадкой. И, кстати, о том, где сейчас экс-глава Службы безопасности ЧВК «Вагнер», ничего не известно.

Официальные данные

Расследованием уголовного дела по факту катастрофы занялись лучшие специалисты, уже имевшие опыт в изучении обстоятельств крупных авиакатастроф. СМИ писали, что дело поручили сотруднику Главного управления СК России по особо важным делам Ивану Сибуле, расследовавшему крушение самолета в аэропорту Внуково в 2014 году, в результате которого погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Расследование исключительно внутрироссийское, международные организации к нему не подключали, однако по некоторым данным, в следствии задействовали экспертов, устанавливавших обстоятельства авиакатастрофы над Боденским озером 21 год назад.

РИА "Новости"

Несмотря на все это, причину крушения до сих пор не огласили. Как отмечал еще в августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассматриваются разные версии, в том числе «преднамеренное злодеяние». И теперь эта версия выглядит все более вероятной: накануне российский лидер Владимир Путин рассказал, что в телах погибших нашли осколки гранат.

Я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос: «А что случилось?..». Руководитель Следственного комитета мне докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было – это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации. Но следствие не завершено.
По словам президента, одну важную экспертизу в рамках расследования так и не провели, хотя, на его взгляд, стоило. Он упомянул, что в петербургском офисе Пригожина после его смерти нашли огромную сумму денег и кокаин.

«К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя после известных событий в [офисе] компании [«Вагнер»] в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена», - посетовал Владимир Путин.

Как видно, белых пятен в этой истории немало. Однако глава государства сразу пообещал, что расследование доведут до конца. Остается надеяться, что недостающие кусочки пазла в итоге встанут на места.
Задержанного за попытку отравления летчиков российских летчиков арестовали
23 октября 2023, 15:56
РИА «Новости»
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Доставившего выпускникам Армавирского военного авиационного училища вероятно отравленные торт и алкоголь курьера арестовали в Ставрополе на 15 суток по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, задержанным оказался 32-летний уроженец Мелитополя. В руки правоохранителей он попал в аэропорту Ставрополя, когда пытался улететь в Москву.

Накануне авторы Telegram-канала Fighterbomber сообщили о попытке отравления российских летчиков , которые отмечали 20-летие годовщины окончания учебы в Армавирском военном авиационном училище. Ядовитые торт и алкоголь им доставил неизвестный курьер, который не стал раскрывать имя заказчика.

Пилоты заблаговременно отказались от неизвестного угощения, а личность привезшего опасный подарок вычислили по камерам наблюдения.

Авторы Baza со ссылкой на участников встречи подчеркнули, что торт и алкоголь доставили еще до прихода гостей. При этом причастность курьера к попытке отравления пока не подтвердилась. Но оперативники уже начали искать организаторов неудавшейся диверсии.

Военные Россия
Уголовная ответственность грозит москвичу, отправившего оппонента в нокаут у кафе
23 октября 2023, 15:56
РИА «Новости»
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Рано утром около кафе на улице Маросейка в Москве 22-летний мужчина отправил своего оппонента в нокаут. Драчуну грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, оба мужчины находились в баре, потом они вышли на улицу, и один ударил другого в лицо. Оппонент рухнул на асфальт. Пострадавшего госпитализировали.

Дело находится на контроле Басманной межрайонной прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов проверят все обстоятельства и причины произошедшего. Зачинщику драки грозит срок за причинение обидчику тяжкого вреда здоровью.

Ранее московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Драки Прокуратура РФ Москва 2023
Отрава с заокеанским душком. Запад подал украинцам идеи для нападений на россиян
23 октября 2023, 15:21
Телеканал «360»
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Российских летчиков попытались отравить, и только бдительность спасла их. После того как один из исполнителей признался, что был связан с украинской разведкой, стало понятно, что нападения киевского режима вышли на новый уровень. Жителям России придется постоянно быть особенно осторожными, особенно в преддверии новогодних праздников.

Свиные головы и суши от неизвестных Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц у себя в Telegram-канале отметил, что подобные «доставки» стали распространенной схемой работы противника в российском тылу. Достаточно вспомнить, как привозили свиные головы.

Одну такую в сентябре этого года обнаружил у своей квартиры военный эксперт и политолог Константин Сивков. Аналогичную «посылку» доставили на дом политологу Тимофею Сергейцеву. Однажды прислали муляж боевой гранаты. Кроме того, мужчинам постоянно названивали известные, не скупясь на угрозы.

Эксперт отметил, что у него нет ни малейшего сомнения: именно западные кураторы направляют украинские спецслужбы. Тем более что Украине сейчас нужны громкие победы, чтобы не ослабла помощь заокеанских партнеров на фоне неудачного «контрнаступа» и конфликта на Ближнем Востоке.

Краснодарские спецслужбы при помощи коллег из других регионов показали, что надежно защищают граждан России, подчеркнул Михайлов. По его мнению, теперь попытки отравлений военных станут реже, так как усилится бдительность: проверка продуктов, обслуживающего персонала и так далее.

Тем не менее россияне не застрахованы от подобных атак с украинской стороны. На юге России как нигде много смешанных браков с гражданами Украины, напомнил собеседник «360». Используя родственные связи, у ГУР есть варианты вербовки агентов как влияния, так и непосредственно исполнителей Коц рассказал, что недавно ему доставили суши, которые никто не заказывал. Дочь, растерявшись, приняла посылку, но открывать не стала. Военкор вызвал полицейских и передал им подозрительный пакет. Специалисты проводят экспертизу.

Скоро Новый год, и доставки с подарками будут сыпаться, как из мешка Деда Мороза, напомнил военкор. Поэтому важно помнить самим и обязательно предупредить родных и знакомых, а особенно родственников военнослужащих: опасно принимать любые подарки от курьеров, если вы точно не знаете, от кого они.

Действовали по указке Запада Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов рассказал «360», что, по его данным, попытка массового отравления выпускников АВВАКУЛ действительно была, хотя официально об этом пока никто не сообщал.

Попытка отравления летчиков провалилась Более 70 пилотов чуть не стали жертвами отравления. Двадцать первого октября военные собрались отметить 20-летие своего выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. К началу торжества курьер доставил подарок - торт с эмблемой училища и несколько ящиков виски.

Офицеры решили выяснить, кому они обязаны за столь щедрый подарок, но отправитель предпочел остаться неизвестным. Это насторожило военных, которые хоть и начали разрезать 20-килограмовый торт, приступить к дегустации десерта и напитков не успели. Было решено обратиться в полицию.

Благодаря камерам наблюдения удалось получить снимок курьера, который привез подарок. Его задержали в ставропольском аэропорту: 32-летний уроженец Мелитополя собирался улететь в Москву. Мужчина признался, что спиртное и торт отравлены. Однако до сих пор ни одно из официальных ведомств эту историю не подтвердило.

Возможно, после того как российские спецслужбы снизят вероятность использования ядов для массовых отравлений, Украина попытается применить иные способы устрашения, предположил военный эксперт.

«У кураторов много вариантов исполнений терактов на враждебных территориях, в этом нет никаких сомнений. Нужна бдительность и еще раз бдительность», - резюмировал Михайлов.

Разведка СБУ Россия Украина Краснодарский край
Подозреваемых в подделке документов для иностранцев задержали в Москве
23 октября 2023, 13:57
РИА «Новости»
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На юго-востоке Москвы задержали двух подозреваемых в незаконным документооборотом для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, в арендованном на Волгоградском проспекте офисе двое мужчин 35 и 39 лет нелегально делали документы. Они подделывали бумаги, которые нужны иностранцам для легализации их нахождения и трудоустройства на территории России. За свои услуги злоумышленники просили 1200 рублей.

Столичные полицейские совместно с Росгвардией задержали подозреваемых на улице Юных Ленинцев. Из офиса правоохранители изъяли технику для производства поддельных миграционных документов, а также паспорта иностранных граждан и другие учетные бумаги.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу, им предъявлено обвинение», - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что несколько происшествий с мигрантами начали расследовать в Москве

МВД РФ Преступления Москва 2023

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