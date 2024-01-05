Экскурсионный автобус сгорел в Рязанской области

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«В 12:04 поступило сообщение о пожаре в экскурсионном автобусе у села Пощупово Рыбновского района», - указали в ведомстве.

В тушении возгорания задействовали четыре человека и две единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

В настоящее время причина пожара в автобусе и оценка ущерба устанавливаются.

Ранее возгорание электробуса произошло на зарядной станции в районе Алтуфьево в Москве. Очевидцы заметили задымление и вызвал пожарных. По предварительной версии, электробус загорелся во время зарядки на станции. Людей в нем не было.

Аналогичное ЧП произошло с маршрутным автобусом в Челябинске.

Маршрутка задымилась и вспыхнула , когда подъезжала к остановке «Училище».