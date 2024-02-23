Экскурсионный автобус с детьми врезался в самосвал в Москве

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На место происшествия прибыла бригада медиков. Сначала поступила информация, что дети травмировались при ударе.

Сотрудники скорой осмотрели несовершеннолетних и взрослых, никто из них не пострадал. Позже источник уточнил, что детей везли с соревнований.

В деталях ДТП с участием автобуса и грузовика разбираются дорожные инспекторы. Причина аварии пока неизвестна. Расследование продолжается.

Ранее массовая авария с участием грузовика произошла в Пензенской области. В результате ДТП пострадали трое взрослых и ребенок.