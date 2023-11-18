Экс-замминистра финансов Сергея Алексашенко объявили в розыск

«Алексашенко* Сергей Владимирович разыскивается по статье УК», - сказано в сообщении.

По какой именно статье его обвинили, пока не известно.

Ранее Басманный суд в Москве заочно отправил общественного деятеля Владимира Милова* в колонию общего режима на восемь лет. Его признали виновным в распространении заведомо ложных данных об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти.

Уголовное дело возбудили после публикации Миловым* видео в YouTube. В апреле прошлого года мужчина покинул Россию. Также общественного деятеля объявили в международный розыск.

* Внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.