Экс-замминистра финансов Сергея Алексашенко объявили в розыск
Бывшего заместителя министра финансов России и первого председателя Центробанка страны Сергея Алексашенко* объявили в розыск по статье уголовного кодекса. Информацию об этом разместили в базе розыска МВД РФ.
«Алексашенко* Сергей Владимирович разыскивается по статье УК», - сказано в сообщении.
По какой именно статье его обвинили, пока не известно.
Ранее Басманный суд в Москве заочно отправил общественного деятеля Владимира Милова* в колонию общего режима на восемь лет. Его признали виновным в распространении заведомо ложных данных об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти.
Уголовное дело возбудили после публикации Миловым* видео в YouTube. В апреле прошлого года мужчина покинул Россию. Также общественного деятеля объявили в международный розыск.
* Внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.