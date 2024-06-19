19 июня 2024, 03:17

Экс-владельца крупнейшей лизинговой компании задержали в Москве

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Силовики задержали бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера в Москве. Об этом сообщил РБК.

По словам собеседника издания, задержание бизнесмена провели утром 18 июня. Также в это время в компании «СГ-Транс» прошли обыски и выемка документов. По данному делу, помимо Тайчера, арестовали еще пять человек.

По данным Telegram-канала Vgudok, сотрудники ФСБ задержали экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний в одном из российских аэропортов. Официального комментария от правоохранительных органов по поводу данной информации не поступало.

Ранее стало известно о задержании экс-начальника департамента административной работы Минсельхоза России Олега Донских. Он скрывался от правоохранителей 12 лет.

Задержания ФСБ Россия Москва
19 июня 2024, 03:38
«Никто не помог». Сестра унесенной в море девушки рассказала о случившемся в Сочи
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Родственница 20-летней Дианы, унесенной волнами в море в Сочи, рассказала, что спасатели не сразу организовали поиски девушки. По словам собеседницы «Газеты.ru», все произошло рано утром.

Она сообщила, что ее сестра ушла гулять на пляж вместе с двумя молодыми людьми. Во время прогулки ее резко накрыли волны, а затем ее несколько раз выносило на берег, однако никто из очевидцев не стал ей помогать. Спутник девушки отправился искать спасателей.

«Стояли люди и просто смотрели или снимали на телефон. Все видели, но никто не помог. Это произошло практически на берегу», - отметила собеседница издания.

По ее словам, в полиции отказались принимать заявление о пропаже девушки от ее друга. Сестра россиянки также сообщила, что та была на море впервые, поэтому «многого не понимала», что происходит.

Волна накрыла 20-летнюю жительницу Липецкой области Диану Беляеву во время прогулки по пляжу «Ривьера» в Сочи. Девушку ищут несколько дней. Кадры, на которых запечатлен момент происшествия, появились в Сети.

Родственница 20-летней Дианы, унесенной волнами в море в Сочи, рассказала, что спасатели не сразу организовали поиски девушки. По словам собеседницы «Газеты.ru» , все произошло рано утром.

Спасатели Сочи Полиция
18 июня 2024, 23:21
Иномарка насмерть сбила девушку в Москве
РИА «Новости»
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Девушка-пешеход погибла под колесами иномарки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota наехал на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла на улице Вертолетчиков в районе дома № 13.

Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и умерла на месте ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мужчина погиб в ДТП с грузовиками и легковыми автомобилями у деревни Кресты в Новой Москве. На место происшествия вызывали вертолет Московского авиационного центра. Также сообщалось о двух пострадавших.

ДТП Иномарки Водители Москва
18 июня 2024, 17:44
«Говорят, был адекватный». Житель деревни в Домодедове — о метавшем топор в полицейских
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Мужчина, угрожавший пожарным и полицейским в деревне в Домодедове, скорее всего, сам поджег дом на своем участке, а затем и расположенную там бытовку. Об этом 360.ru рассказал один из очевидцев ЧП со стрельбой и метанием топора.

«Потом увидели, что его скрутили. Возгорание по его вине произошло, скорее всего, поджег сам. Сам и бытовку поджег, а дальше все это случилось», - добавил очевидец.

Раньше этого человека мужчина не видел. Но, по словам соседей, он, предположительно, новый собственник дома.

«Говорят, дом когда-то продавали, и он его купил. Причем соседи утверждают, что он вроде адекватный. Но вот как переклинило. Что произошло с ним - непонятно. Ничего такого не наблюдали за ним раньше. Как только обезвредили его, сразу пожарные все дотушили», - заключил местный житель.

Неадекватный житель позже выбежал с участка на улицу, махал топором, угрожал пистолетом, продолжил мужчина. В итоге швырнул топор в полицейских.

По словам мужчины, когда он заметил дым из окна, решил обратиться в МЧС, но потом увидел, что в соседском чате люди отписались, что уже вызвали спасателей. Оказалось, возгорание возникло в частном доме.

«Приехали специалисты, начали тушить, но мужчина, [который находился на участке], тут же поджег и бытовку, они начали ее тушить параллельно, а он принялся угрожать пистолетом, тогда пожарные вызывали полицию», - пояснил собеседник 360.ru.


Пожары Стрельба
18 июня 2024, 17:21
Центр Казани затопило из-за ливня
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В ночь на 18 июня на Казань обрушился сильнейший ливень, грохотал гром, сверкали молнии и пошел град. Городские улицы затопило за пару часов, сообщил РЕН ТВ.

Потоки воды смыли на своем пути все незакрепленные предметы. Уровень воды в некоторых местах достиг метра, в итоге некоторые легковые автомобили и автобусы заглохли. Движение транспорта в Казани практически парализовало.

Из-за того, что ливневки не справились с таким количеством осадков, под водой скрылись подземные переходы и подвалы. Из расположенных на цокольных этажей заведений эвакуировали людей.

Затопило, по данным портала Prokazan , улицы Дзержинского возле парка «Черное озеро», Баумана, а также территорию около ТЦ «Кольцо». Город, уточнил сайт Inkazan , встал в шестибалльных пробках.

Жителей и гостей региона предупреждали о грозовом фронте с ливнями и порывистым ветром, который шел на республику. В Татарстане объявили штормовое предупреждение до 21:00 19 июня.

Аварийные службы приступили к устранению последствий непогоды. По предварительным данным, пострадавших нет.

Казань Татарстан Погода

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