Экс-участница «Дома-2» Кпадону перед смертью могла злоупотреблять алкоголем

По данным издания, медики выявили у Кпадону доброкачественную опухоль в легком, после этого ей назначили операцию. О предстоящей хирургической процедуре девушка объявила в соцсетях 14 февраля и перестала выходить на связь с подписчиками.

Мать Кпадону Надежда пояснила Shot, что ее дочь могла скончаться из-за осложнений, возникших после операции. Женщина добавила, что в ближайшее время Кпадону планировали провести еще одно хирургическое вмешательство.

Соседи бывшей участницы популярной телестройки рассказали журналистам, что Либерж, узнав об опухоли в легком, стала злоупотреблять спиртным. Девушку нередко замечали в магазине, когда она покупала крепкие алкогольные напитки. Последний раз соседи слышали ее голос через стену 23 марта.

Тело Кпадону обнаружили 30 марта в арендованной квартире в Подмосковье. По словам подруги покойной Оксаны Стрункиной, девушка иногда исчезала, подолгу не выходя на связь. По этой причине о ее смерти близкие узнали не сразу.