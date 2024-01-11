Экс-супругу Петра Толстого нашли мертвой в квартире в центре Москвы
Бывшую жену заместителя председателя Госдумы Петра Толстого обнаружили мертвой в московской квартире. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
«Следов насильственной смерти не обнаружено», - сказано в сообщении.
По данным издания, 54-летнюю Дарью Толстую нашли в кровати. В этой квартире парламентарий и его супруга жили вместе. Когда пара развелась, то зампред ГД оставил недвижимость бывшей жене.
Ранее мертвым нашли актера Егора Найдовича , известного по роли в сериале «СашаТаня». Артиста обнаружили в квартире в Москве. По данным журналистов, Найдович арендовал ее вместе со знакомым. Именно товарищ увидел тело друга, когда вернулся домой. Сосед отметил, что в последнее время актер мало играл в кино и занимался написанием сценариев, иногда выпивал спиртные напитки.