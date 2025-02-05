05 февраля 2025, 20:31

Экс-мэра Самары Тархова и его супругу застрелили. В убийстве подозревают внучку

РИА «Новости»
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Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу застрелили. По подозрению в преступлении задержана внучка убитого, сообщило РИА «Новости».

Источники телеканала RTVI главке самарского СК уточнили, что бывшего градоначальника и его жену убили в январе 2025 года. Незадолго до этого Тархов вместе с супругой вернулся из поездки в Хельсинки.

Собеседники издания подтвердили, что внучку экс-мэра Самары действительно задержали. Она отказалась от показаний. Оперативники следкома полагают, что женщина отправляла сообщения со смартфонов, которые принадлежали Тархову и его супруге.

Кроме того, как добавили источники телеканала, внучка Тархова почти сразу после убийства начала распродавать имущество родственников. В числе прочего женщина успела сбыть коллекцию икон бывшего самарского главы, а также его автомобили.

Журналист Папилкин в своем Telegram-канале заявил, что уточнил информацию об убийстве Тархова. По его словам, бывшего мэра Самары искали целый месяц. В деле фигурируют «пакеты, жидкий азот и так далее».

Репортер предположил, что речь может идти о расчленении трупов. Где задержали внучку, неизвестно. По словам Папилкина, убийство бывшего градоначальника стало для его знакомых шоком.

«Тархов был добрым, безобидным человеком. В 1991 году он поддержал ГКЧП. Потом жил и дышал политикой много лет. Никогда не прятался от журналистов. Всегда - круглосуточно - был открыт для общения», - добавил журналист.

Ранее стало известно, что мальчик застрелил экс-мэра города Минден в США.

Убийства Преступления
05 февраля 2025, 20:16
«Швырнул младенца об пол». Мать — о происшествии в Петербурге
360.ru
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Полиция Санкт-Петербурга провела проверку после сообщения о тяжелой травме 7-месячного ребенка. По словам его матери, младенца бросил об пол подъезда живущий неподалеку сосед. Мать и отец пострадавшего рассказали сразу две версии того, как развивался конфликт — но 360.ru разобрался в ситуации и выяснил, что женщина могла соседа оговорить из-за давней вражды.

Конфликт, по словам Михаила, отца ребенка, начался в подъезде, где курила группа мужчин. Его жена, Ольга, сделала им замечание. Те отреагировали резко, один из компании плюнул женщине в лицо. Другой начал угрожать.

Михаил уверяет, что никто из собравшихся на его жену не нападал. Однако отмечает - она в любом случае будет чувствовать себя плохо психологически. У женщины случились сильные приступы эпилепсии. Полиция на вызов не приехала, добавил мужчина.

По версии Ольги, компания в подъезде на ее замечание отреагировала неадекватно. Началась драка, один из мужчин взял ребенка за куртку и швырнул на пол.

«Он схватил ребенка за голову. Меня держали за куртку, отобрали младенца. Я кричу - верните мне сына, вы не имеете права его трогать», - рассказала Ольга.

По словам женщины, агрессор несколько раз ударил ее и напал на мужа. После этого пострадавшей семье удалось покинуть подъезд. Также мать ребенка добавила, что знает нападавшего - она уверила, что Олег и раньше с ней конфликтовал.

Полиция Петербурга провела проверку по факту происшествия. В отдел доставили как родителей младенца, так и соседа, который, как предполагалось, бросил ребенка на пол.

Правоохранители, как сообщила пресс-служба петербургской полиции в официальном Telegram-канале , установили, что история с ребенком действительности не соответствует.

Конфликт между соседями, добавили в полиции, «носит длительный характер и, как выяснилось, даже доходил до рукоприкладства». Проверка по факту происшествия продолжается.

Ранее в Москве избили ученика в коррекционной школе.

Драки Санкт-Петербург Дети Женщины Полиция
05 февраля 2025, 17:26
Бастрыкин заявил о дерзких проявлениях экстремизма среди мигрантов
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За 2024 год значительно возросло количество обращений в Следственный комитет из-за правонарушений со стороны мигрантов. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии, подводя итоги прошлого года и ставя задачи на новый.

«Серьезная угроза общественной безопасности обозначилась все более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан», - заявил председатель СК.

По его словам, в суд в 2024 году передали на 18% больше уголовных дел о преступлениях, совершенных приезжими. При этом нарушающие закон мигранты зачастую находятся в России незаконно, а их передвижения никем не контролируются. Бастрыкин призвал поставить миграционную сферу под жесткий государственный контроль.

На заседании в качестве почетных гостей присутствовали главы других ведомств - директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а также министр юстиции Константин Чуйченко и помощник президента, бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев.

С 5 февраля в России вступили в силу новые ограничения для нелегальных мигрантов. Теперь для них будет действовать режим высылки, им запрещены многие действия, а полицейские смогут сами принимать решение о выдворении.

Мигранты Преступления Россия Экстремизм Следственный комитет России
05 февраля 2025, 17:19
Историческое здание загорелось в Замоскворечье
РИА «Новости»
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Строительные леса вспыхнули на площади пяти квадратных метров в реконструируемом здании на Малой Одынке. Об этом 360.ru сообщил источник.

Один из очевидцев рассказал, что пламя вспыхнуло в городской усадьбе вдовы кригс-комиссара Шатиловой, отстроенной в конце XVIII века. Горевшее историческое здание было на ремонте, уточнил источник.

Свидетели пожара слышали, что во время возгорания внутри кричали люди. Однако обошлось без пострадавших. Подробности происшествия выясняются.

Ранее пожар вспыхнул в квартире на востоке Москвы. Как оказалось, загорелись аккумуляторы. Хозяин жилища успел эвакуироваться. На место ЧП оперативно отправились спасатели и потушили огонь.

Пожары
05 февраля 2025, 14:04
Иномарку разорвало на части в результате удара о столб в Чехове
РИА «Новости»
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Смертельная авария с иномаркой произошла в подмосковном Чехове.Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Водитель легкового автомобиля марки BMW потерял управление и на полной скорости врезался в столб на Симферопольском шоссе. В результате удара машину разорвало на две части, а 21-летний молодой человек, который управлял иномаркой, от полученных травм погиб на месте.

«На дороге из-за похолодания образовался гололед, водитель потерял управление и врезался в столб», - сообщил источник.

По данным-канала Telegram-канала 112 , в аварии чудом выжил 22-летний пассажир BMW. Сейчас он госпитализирован в тяжелом состоянии.

ДТП Чехов Дороги BMW

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