Экс-главу Сергокалинского района Дагестана обвинили в мошенничестве и отмывании денег

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«Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток», - добавила она.

По словам Мамаевой, подозреваемый в мошенничестве и отмывании денег Омаров будет находиться в СИЗО до 5 сентября.

Накануне стало известно, что все сыновья арестованного бывшего главы Сергокалинского района вышли на свободу. Мужчины угодили за решетку за мелкое хулиганство.