Экс-футболиста «Спартака» задержали за пьяный дебош в Москве

По информации канала, бывший футболист выпил лишнего в одном из заведений на Комсомольском проспекте и начал вести себя агрессивно, мешая другим посетителям. Работникам пришлось вызвать наряд полиции.

Дебошира задержали и отвезли в отдел, где он продолжил буянить, пока не уснул. После того, как футболист протрезвел, он извинился за свое поведение. Его отпустили под обещание больше не нарушать порядок.

Как уточнили авторы Telegram-канала, несколько лет назад футболист уже попадал в неприятности по-пьяни. Тогда, будучи игроком оренбургского «Газовика», он без водительского удостоверения на своем BMW попал в аварию, в которой пострадали люди, после чего отказался от медицинского освидетельствования.

Несколько недель назад актер Никита Кологривый задержали в Новосибирске за пьяный дебош в местном кафе. Звезда сериала «Слово пацана» грубо выражался, бил официанта, ходил по заведению полуобнаженным, а затем укусил сотрудницу бара за бедро. За это его арестовали на семь суток.