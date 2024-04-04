04 апреля 2024, 13:27

Экс-футболиста «Спартака» задержали за пьяный дебош в Москве

РИА «Новости»
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Экс-игрока футбольных клубов «Спартак» и «Химки» Камалутдина Ахмедова задержали за пьяный дебош в московском кафе. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, бывший футболист выпил лишнего в одном из заведений на Комсомольском проспекте и начал вести себя агрессивно, мешая другим посетителям. Работникам пришлось вызвать наряд полиции.

Дебошира задержали и отвезли в отдел, где он продолжил буянить, пока не уснул. После того, как футболист протрезвел, он извинился за свое поведение. Его отпустили под обещание больше не нарушать порядок.

Как уточнили авторы Telegram-канала, несколько лет назад футболист уже попадал в неприятности по-пьяни. Тогда, будучи игроком оренбургского «Газовика», он без водительского удостоверения на своем BMW попал в аварию, в которой пострадали люди, после чего отказался от медицинского освидетельствования.

Несколько недель назад актер Никита Кологривый задержали в Новосибирске за пьяный дебош в местном кафе. Звезда сериала «Слово пацана» грубо выражался, бил официанта, ходил по заведению полуобнаженным, а затем укусил сотрудницу бара за бедро. За это его арестовали на семь суток.

Спартак Футбол Москва
04 апреля 2024, 13:54
Главу отдела московской полиции уволили из органов
Global Look Press
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Главу отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева уволили из органов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе московского главка МВД России.

«В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения своих обязанностей», - передали в ведомстве.

По информации Telegram-канала Baza , Тургенева подозревают в организации незаконной миграции. Его и старшего инспектора задержали. По версии следствия, полицейские могли получать деньги за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Такую нелегальную регистрацию получили свыше тысячи человек. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее за организацию нелегальной миграции задержали пятерых подозреваемых в Петербурге. Ими оказались руководитель Центра языкового тестирования одного из вузов города, его заместитель и несколько сотрудниц коммерческой фирмы, сотрудничавшие с учреждением.

Россия Деньги Полиция
04 апреля 2024, 13:39
Задержанный в Москве чеченец не имел отношения к теракту в «Крокусе»
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Уроженец Чечни Асхаб Успанов, которого задержали в Москве, не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев в Telegram-канале.

Омбудсмен указал на намеренное распространение слухов и ложных домыслов.

«Между тем, по словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта», - отметил Солтаев.

Задержанный покончил с собой в отделении полиции. Близкие Успанова также утверждают, что он не имел отношения к теракту. Публикации в Сети на эту тему носят провокационный характер, подытожил омбудсмен.

Глава МИД Сергей Ларов назвал очевидным украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле». Причастность Украины ко многим другим преступлениям в России ни у кого не вызывает сомнений.

Чечня Теракт в «Крокусе»
04 апреля 2024, 13:18
Три человека погибли в ДТП в Калининградской области
Пресс-служба МЧС
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Грузовик и легковой автомобиль лоб в лоб столкнулись на дороге в Калининградской области. В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В министерстве отметили, что жертвами смертельного ДТП в поселке Шоссейное стали водитель и два пассажира легковушки. Двое погибли на месте, третьего передали медикам, но мужчина не выжил.

«Водитель грузовика не пострадал», - указали в пресс-службе.

На месте ЧП работали шесть спасателей и одна единица техники.

Ранее три человека погибли из-за крупного ДТП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. На дороге столкнулись две фуры и легковушка. Одна из машин загорелась, и огонь распространился на соседний автомобиль.

Еще одну крупную аварию зафиксировали на той же трассе на следующий день - в Чертковском районе Ростовской области перевернулся бензовоз. Из-за ДТП произошла утечка дизельного топлива, ликвидацией последствий аварии занимались 27 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники.

Грузовики ДТП МЧС РФ Водители Калининград
04 апреля 2024, 11:50
Тело гендиректора «Ямаха мьюзик» нашли в здании отеля Radisson Royal в Москве
РИА «Новости»
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В Москве обнаружили без признаков жизни генерального директора «Ямаха мьюзик» и члена попечительского совета Московской консерватории, 55-летнего Аоки Дзюна. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, знакомые мужчины на протяжении нескольких дней безрезультатно пытались дозвониться до него. Затем обратились к сотрудникам полиции.

Днем 2 апреля тело Аоки Дзюна нашли в здании на Кутузовском проспекте, где расположен отель Radisson Royal.

Baza уточнила, что причиной смерти мужчины могла стать острая сердечная недостаточность.

Ранее екатеринбургскую зоозащитницу и ее дочь нашли мертвыми в квартире. По предварительной информации, смерть наступила из-за утечки газа.

Москва

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