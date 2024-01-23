Экс-чиновник в Кузбассе предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве

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Экс-замглавы городского округа престанет перед судом. Против него возбудили уголовное дело по статье о взяточничестве.

«За совершенное преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы», - указали в прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый за денежное вознаграждение договорился содействовать получению разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию здания. По данным СУСК по Кемеровской области , бывший чиновник получил взятку в размере 300 тысяч рублей.

«Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. По ходатайству следователя СК России судом на его имущество наложен арест в общей сумме более трех миллионов 800 тысяч рублей», - отметили в СК.

Ранее по делу о взятке арестовали замглавы министерства здравоохранения Московской области Александра Захарова. Тверской суд постановил заключить его под стражу на два месяца.