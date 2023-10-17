Экологи поймали одного из детенышей медведицы, напавшей на женщину в Башкирии

Читайте нас в:

«Напомню, что 13 октября в селе Петровское медведица напала на женщину. В населенный пункт она пришла с потомством. <…> На данный момент один медвежонок пойман», - заявил он.

По словам Фазылова, остальных детенышей пока не обнаружили. Вероятно, маленькие хищники скрылись в лесном массиве. Поиск косолапых продолжают, ситуацию контролируют сотрудники министерства. Он отметил, что нахождение диких животных рядом с населенными пунктами опасно не только для людей, но и для них самих.

Ранее пострадавшая от нападения медведицы в Башкирии рассказала «360» детали встречи с животным. По словам женщины, сначала она приняла хищницу за большую собаку. Потерпевшая не растерялась и стала отбиваться от животного зонтом и сумкой.